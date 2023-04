Le pagelle di Benfica-Inter, i migliori e i peggiori della partita

L'Inter vince contro il Benfica allo stadio "Da Luz", nella sfida valida per l'andata dei quarti di Champions. I nerazzurri passano in vantaggio al 51' grazie ad un gol di testa di Nicolò Barella, servito splendidamente da Bastoni. All'82' raddoppia su rigore Romelu Lukaku. Il ritorno è fissato mercoledì 19 aprile a San Siro, alle ore 21.00.

Benfica

Odysseas VLACHODIMOS 6.5 - Non può nulla sul gol di Barella. Salva su Dumfries ma poco dopo capitola su rigore.

GILBERTO 5 - L'ex Fiorentina sostituisce il titolare Bah. Perde una palla sanguinosa in palleggio ma Lautaro non ne approfitta. Spinge di più nella ripresa ma con poco costrutto.

Antonio SILVA 6.5 - Perno della difesa. Carismatico, svetta sulle palle alte e non disdegna sortite offensive. Tutto questo a soli 20 anni. Sarà il centrale del Portogallo per i prossimi 15 anni.

Felipe MORATO 6 - Al posto del capitano Otamendi squalificato. Gioca senza sbavature, non sfigurando.

Alejandro GRIMALDO 7 - Grande spinta sulla sinistra. Dal suo piede vellutato partono traiettorie sempre insidiose. Le azioni pericolose arrivano sempre dalla sua zona.

CHIQUINHO 6 - Metronomo del centrocampo. Non ha la qualità di Enzo Fernandez, sceglie sempre la giocata semplice.

FLORENTINO 6 - Dinamismo e polmoni, gran recuperatore di palloni. Un "Ramires" più ordinato da tenere d'occhio in chiave mercato. (Dal 64' David NERES 5 - Il suo ingresso non cambia la partita, si vede poco).

JOAO MARIO 5 - L'ex col dente avvelenato un po' sottotono nel primo tempo. Più deciso nella ripresa ma dal suo fallo di mano nasce il rigore poi siglato da Lukaku. La vendetta nei confronti del suo passato interista è rimandata.

Rafa SILVA 5.5- Il folletto portoghese svaria su tutto il fronte d'attacco. Sui suoi piedi la prima occasione che trova pronto Onana. Ci prova fino all'ultimo ed è l'ultimo a mollare ma il giocatore ammirato nel doppio confronto con la Juve, è un lontano ricordo..

Fredrik AURSNES 5 - Stringe in mezzo al campo per dare spazio a Grimaldo. Poco appariscente.

Gonçalo RAMOS 5 - Ben controllato dai difensori nerazzurri. Si vede davvero poco. Spreca una grande occasione nel finale, che avrebbe aperto il discorso qualificazione.

Allenatore: Roger SCHMIDT 5 - La squadra è poco brillante e sembra aver finito la benzina nel momento clou della stagione. Qualche avvisaglia si era vista già in campionato contro il Porto. Aver sfruttato un solo cambio in tutta la partita, dimostra la poca fiducia nei confronti delle seconde linee. La sconfitta di stasera ovviamente non macchia il grandissimo lavoro fatto quest'anno alla guida dei portoghesi.

Inter

André ONANA 7 - Qualche licenza di troppo con i piedi all'inizio. D'istinto sulla conclusione di Rafa Silva. Salva nel finale su Gonçalo Ramos. Quarto clean sheet consecutivo in Champions.

Matteo DARMIAN 7 - Diligente, letture difensive sempre giuste. Elemento indispensabile per la squadra, non sbaglia un intervento.

Francesco ACERBI 7 - Francobolla Gonçalo Ramos e non gli fa veder palla. Il leader della difesa interista.

Alessandro BASTONI 7 - Preciso in fase difensiva, bene quando avanza. L'asse con Dimarco funziona a meraviglia. Meraviglioso l'assist per Barella. (Dall'87' Stefan DE VRIJ SV)

Denzel DUMFRIES 6 - A Oporto aveva fatto tremare i polsi a Inzaghi e a tutti i tifosi. Stasera decisamente meglio anche se dalle sue parti Grimaldo fa faville. Molto timido in spinta ma almeno limita i danni. Manca un gol facile ma dal suo cross nasce il rigore. (Dall'87' Danilo D'AMBROSIO SV)

Nicolò BARELLA 7 - Ci mette voglia e più lucidità del solito. Grandissimo inserimento sul gol. Finalmente si è rivisto il Barella di Euro 2020.

Marcelo BROZOVIC 6.5 - Regia precisa. Non è ancora l'Epic Brozo che i tifosi amano ma i lampi sono quelli giusti. Errore imperdonabile nel finale, Gonçalo Ramos non ne approfitta.

Henrikh MKHITARYAN 6.5 - Tempi di inserimento sempre corretti, utilissimo in copertura. Inzaghi non ci rinuncia mai e fa bene.

Federico DIMARCO 6.5 - Un errore in disimpegno diventa un regalo per Rafa Silva, che per sua fortuna lo grazia. Spinge bene quando ha spazio, spesso imbeccato da Bastoni. Mette un cross al bacio ma Lautaro liscia. (Dal 63' Robin GOSENS 5.5 - Manca il gol su servizio di Correa. Si perde Gilberto con una grave ingenuità. Dopo la prestazione con la Salernitana, ci si aspettava un ingresso diverso).

Lautaro MARTINEZ 5.5 - L'impegno non si discute ma sbaglia sempre le scelte importanti. Spreca un contropiede fotocopia di Salerno. Liscio clamoroso su grande servizio di Dimarco. Un attaccante si giudica (soprattutto) dai gol e su questo il Toro è ancora deficitario. (Dal 63' Joaquin CORREA 6.5 - Il suo ingresso è utilissimo. Entra bene nel match, lotta su ogni pallone. Serve un gran pallone a Gosens, che spreca)

Edin DZEKO 6 - Fa salire la squadra, non è in grandissima forma ma è un punto di riferimento insostituibile per la squadra. Esce per fare posto a Lukaku. (Dal 63' Romelu LUKAKU 7 - Glaciale sul rigore, si conferma un rigorista infallibile. Tante giocate utili per la squadra e sempre pericoloso in contropiede)

Allenatore: Simone INZAGHI 8 - Preparare la partita da "dead man walking" nello scetticismo generale e con l'evidente sfiducia della società non era affatto semplice ma ormai ci è abituato. La squadra gioca una partita perfetta. Lui si prende una bella rivincita, contro tutto e tutti.

Arbitro: Michael OLIVER (Gran Bretagna) 6.5 - Il fischietto inglese conduce con autorevolezza, una bella eccezione di questione tempi. Gestisce con parsimonia i cartellini e tiene in pugno la partita. Corretto l'utilizzo del Var sul rigore.