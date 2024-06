Le pagelle di Borussia Dortmund-Real Madrid: Carvajal e Vinicius letali. Maatsen disastroso

Il Real Madrid piega per 2-0 il Borussia Dortmund grazie alle reti di Carvajal e Vinicius jr e si porta a casa la quindicesima Champions League della storia. Ecco i voti della finale di Wembley:

Le pagelle del Borussia Dortmund

Gregor Kobel 7: Incolpevole sul gol di Carvajal, compie due grandi interventi su Kroos prima e su Nacho poi.

Julian Ryerson 5,5: Si prende un tunnel irriverente da Vinicius e soprattutto nel secondo tempo soffre la velocità del brasiliano

Mats Hummels 6,5: Il vero baluardo difensivo dei gialloneri: con lui non si passa quasi mai. Questa sera gioca con la consueta autorità e contiene bene sia Rodrygo che Vinicius quando transitano dalle sue parti.

Nico Schlotterbeck 5,5: Si fa anticipare sul gol che decide la partita in favore del Real Madrid. Mezzo punto in più per la grande chiusura sull'ex di serata Bellingham.

Ian Maatsen 4,5: Commette il gravissimo errore che spiana la strada a Vinicius per il gol del 2-0.

Emre Can: (dall'80' Donyell Malen sv: Entra a risultato ormai compromesso per la riscossa e sarebbe ingeneroso valutarlo)

Marcel Sabitzer 6: Sfiora il gol con un bel tiro da fuori area ma Courtois gli dice no.

Karim Adeyemi 5: Si mangia il gol del vantaggio in maniera sciagurata e decide poi di non metterla in mezzo per il compagno di squadra perdendo il tempo di gioco (dal 71' Marco Reus:

Julian Brandt (dall'80' Sebastian Haller sv Entra a risultato ormai compromesso per la riscossa e sarebbe ingeneroso valutarlo)

Jadon Sancho:

Niclas Füllkrug:

Allenatore Edin Terzić 7: Il voto è per aver portato questo Borussia a disputare una finale di Champions League. Ai punti avrebbe vinto ma nel calcio conta segnare.

Le pagelle del Real Madrid

Thibaut Courtois 7,5: Ancelotti lo schiera titolare nonostante un anno di inattività ed effettivamente si vede il perché. Compie due-tre interventi di livello e ipnotizza Adeyemi facendolo andare sull'esterno e facendogli perdere la chance di calciare a rete. Mostruoso

Daniel Carvajal 7: Sblocca la finale di Champions League con un gol di testa da attaccante vero in anticipo sul suo marcatore. Soffre la velocità di Adeyemi e non gioca una partita solida come al solito ma ha il grande merito di portare la quindicesima Champions League in dote al Real

Antonio Rudiger 7,5: Un muro difensivo, un gigante. Le prende tutte lui e lascia le briciole a Fullkrug

Nacho Fernandez 7: Con il compagno di squadra alza il muro e respinge tutti gli assalti del Borussia Dortmund. Sfiora il gol di testa ma Kobel gli dice no.

Ferland Mendy 6: Soffre la velocità di Sancho ma tutto sommato porta a casa la sufficienza.

Toni Kroos 7,5: Serve l'assist dell'1-0 a Carvajal e gioca come sempre con grande tranquillità dispensando geometrie e qualità. Ancelotti lo fa uscire per fargli dedicare il giusto omaggio visto che ha già annunciato il ritiro a soli 34 anni. (dall'85 Luka Modric sv: Entra per dare il giusto commiato a Kroos e per tenere palla nei minuti finali. Nonostante i quasi 39 anni giocherebbe titolare in tantissime squadre in Europa)

Eduardo Camavinga 6,5: Giocatore di grande qualità ed intelligenza. Esce fuori alla grandissima da tante situazioni difficili.

Federico Valverde 6: Lavoro oscuro per il centrocampista uruguaiano che bada più a difendere che ad offendere.

Jude Bellingham 6,5: Affronta per la prima volta da ex i suoi ex compagni e sente il peso dell'emozione. Offre l'assist del 2-0 a Vinicius e viene chiuso sul più bello da Schlotterbeck.

Vinicius jr 7,5: Con le sue accelerazioni crea lo scompiglio tra i difensori del Borussia Dortmund. Segna il gol del 2-0 che chiude definitivamente i giochi. Giocatore superiore (dal 94' Lucas Vazquez sv)

Rodrygo 6: Un po' in ombra rispetto ad altre grandi prestazioni offerte nel recente passato. Tutto sommato gioca una partita di sacrificio e di supporto alla squadra (dal 90' Eder Militao sv)

Allenatore Carlo Ancelotti 10: Vince la quinta Champions League da allenatore, la terza sulla panchina del Real Madrid.

I suoi ragazzi soffrono ma soprattutto nel primo tempo ma alla fine ha sempre ragione lui. Decisamente l'allenatore più forte e vincente della storia del calcio.

Arbitro: Slavko Vincic (Slovenia) 7,5: Dirige benissimo usando un metro di giudizio uniforme. Promosso