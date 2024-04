Le pagelle di Cagliari-Juventus: Vlahovic ci crede, Dossena sciagurato

Il Cagliari di Claudio Ranieri si fa riprendere sul 2-2 dalla Juventus al minuto 86' dopo essere stato in vantaggio per 2-0 grazie a due calci di rigore realizzati da Gaetano e Mina. Tra le fila dei sardi insufficienti Scuffet e Dossena, mentre il migliore in campo è Luvumbo che cala però nel secondo tempo. Tra le fila dei bianconeri Gatti e Szczesny sotto la sufficienza ma non solo. Vlahovic lotta e dà il via alla riscossa che porta poi al pareggio, male Alcaraz. Ecco le pagelle di Cagliari-Juventus:

Le pagelle del Cagliari

Simone Scuffet 5,5: Prende gol in maniera ingenua sul suo palo anche se Makoumbou lo inganna e Vlahovic la mette nell'angolino in maniera chirurgica.

Pantelis Hatzidiakos 6: Altra buona prestazione del difensore greco che si ripete dopo San Siro. Bravo e sempre attento nelle chiusure

Yerry Mina 6,5: Giganteggia in difesa e freddo nel realizzare il rigore del 2-0. Buona prova dopo quella non positiva disputata contro l'Inter.

Alberto Dossena 5: Bravo sui palloni alti e sempre puntuale nelle chiusure difensive fino al minuto 86' quando decide di inventarsi bomber ma nella sua porta. Sciagurato

Nahitan Nandez 6,5: Commette il fallo che porta alla punizione insaccata poi da Vlahovic. Prova generosa di qualità e quantità quella del centrocampista uruguaiano (dal 79' Gabriele Zappa sv)

Antoine Makoumbou 6: Mezzo voto in meno perché si abbassa in maniera inspiegabile sulla punizione calciata di Vlahovic. La sua prova è comunque assolutamente di livello

Ibrahim Sulemana 6::quantità, corsa ma anche lampi di qualità al servizio del centrocampo del Cagliari (dal 46' Matteo Prati 6: Pronti via e ci prova con un bel destro con Szczesny che gli dice no. Innesto prezioso per i sardi per spirito e abnegazione

Tommaso Augello 6: Corsa, esperienza e cuore: l'ex Sampdoria sfodera un'altra prestazione convincente.

Eldor Shomorudov 6: Crea diversi grattacapi alla difesa della Juventus con il suo continuo movimento. Non punge ma è utile alla causa. (dal 79' Nicholas Viola 5,5: Questa volta con il suo ingresso in campo non riesce a dare qualità al Cagliari)

Zito Luvumbo 7: Imprendibile, una scheggia impazzita. Semina il panico nell'area di rigore bianconera e si procura il rigore del 2-0. Si mangia anche un gol fatto.

Gianluca Gaetano 6,5: Realizza in maniera glaciale il rigore dell'1-0 e si mette a disposizione della squadra con un grande lavoro di sacrifio in fase di ripiegamento (dal 69' Alessandro Deiola 6: Entra per fare legna e lo fa con discreti risultati)

Allenatore Claudio Ranieri 6: Il suo Cagliari gioca bene ma se a San Siro gli era andata bene al minuto 84', questa volta viene punito al minuto 86'. Con questa grinta, però, la salvezza sarà solo una formalità

Le pagelle della Juventus

Wojciech Szczesny 5,5: Causa il rigore del 2-0 stendendo Luvumbo lanciato a rete. Bravo su Prati.

Federico Gatti 5,5: Soffre la mobilità degli attaccanti del Cagliari. Perde diversi duelli anche a livello fisico e questa cosa non è da lui. Si fa infilare da Luvumbo in occasione del secondo rigore.

Gleison Bremer 6: Causa l'ingenuo fallo da rigore per via di un braccio troppo largo, anche se girato di spalle. Per il resto fornisce una prova sufficiente fatta di chiusure e anticipi.

Danilo 6: Dove non ci arriva con il fisico ci arriva con l'esperienza. Anche lui soffre ma non naufraga

Timoty Weah 5,5: In difficoltà quando deve difendere, non troppo efficace quando deve attaccare(dal 68' Weston McKennie 6: Entra per dare sostanza e qualità e fa meglio di chi l'ha preceduto)

Carlos Alcaraz 5: Un fantasma. Mina gli rifila una gomitata che sicuramente condiziona la sua partita ma lui non sembra utile e congeniale al progetto. (Dal 46' Kenan Yldiz 5,5: Non si discute il suo talento ma questa sera ha faticato e non poco. Mezzo punto in più per il cross messo in mezzo che genera la goffa autorete di Dossena)

Manuel Locatelli 6: Non è facile giocare in questa Juventus ma lui ce la mette tutta per fare da schermo davanti alla difesa e per far ripartire l'azione appena può. (dal 74' Arkadiusz Milik 5,5: Entra ma non la vede mai)

Adrien Rabiot 6: Nei mesi è calato di rendimento e in campo questa cosa si vede terribilmente. Recupera però il pallone che porta al gol del 2-2.

Andrea Cambiaso 6: Gioca sia a destra che a sinistra, quando serve, ed è sempre uno degli ultimi a mollare. (dall'86' Iling jr sv)

Federico Chiesa 6: L'emblema della sua sfortunata stagione è l'assist per Vlahovic nel primo tempo vanificato per un leggero fuorigioco in partenza. Quando decide di strappare fa male ma difetta in continuità nel corso della partita

Dusan Vlahovic 6,5: Lotta come un leone e segna un gol con una punizione magistrale. Anche questa sera, però, non basta

Allenatore Massimiliano Allegri 5,5: La sua Juventus non riesce più ad essere una macchina da guerra come fatto fino a febbraio. Le sconfitte contro Empoli e Inter hanno definitivamente lasciato il segno

Arbitro: Marco Piccinini (Forlì) 6: Dirige bene e sceglie bene sui due calci di rigore assegnati al Cagliari, il primo concesso dopo l'on field rewiev