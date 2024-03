Le pagelle di Fiorentina-Milan: Leao è indemoniato, difesa viola da incubo

La Fiorentina di Vincenzo Italiano perde 2-1 in casa contro il Milan di Stefano Pioli. Grande prestazione dei due portieri ma anche di Leao autore di un gol e di un assist. Benissimo anche Chukwueze, in difficoltà Thiaw e Gabbia. In attacco Giroud spreca tanto mentre la difesa della viola è davvero da incubo. Ecco i voti del match del Franchi.

Le pagelle della Fiorentina

Pietro Terracciano 7,5: Incolpevole sui due gol incassati ne evita almeno altri 5. Grande prestazione del portiere della Fiorentina.

Dodo 5,5: Soffre molto la costante presenza di Rafa Leao e spinge poco (dal 69' Michael Kayode 6: Con una bella rimessa laterale, lunghissima, manda al tiro Mandragora. Ci mette il fisico e porta a casa la sufficienza)

Nikola Milenkovic 4,5: Male. Gioca altissimo e viene infilato continuamente dalle giocate del Milan. Sfortunato sul primo gol del Milan vista la sua tragicomica scivolata, male anche in occasione del 2-1 di Leao. Serata da dimenticare

Martinez Quarta 5,5: Il giallo preso al 23' per un intervento deciso su Leao lo condiziona, ma rispetto al compagno di reparto è sicuramente più preciso e sul pezzo. (dall'88' Antonin Barak sv)

Cristiano Biraghi 5,5: Non una grande serata per il capitano viola che soffre terribilmente i primi 20' di Chukwueze. Poi prende le misure ma non è ficcante come al solito.

Alfred Duncan 6,5: Pressione costante e grande lavoro di cucitura tra difesa e attacco. Si toglie lo sfizio di segnare un bel gol a uno dei portieri più forte del mondo come Maignan.

Rolando Mandragora 5,5: Sfiora il gol ma Maignan gli dice no con un intervento da campione. Nel corso della partita però si vede poco e spesso viene tagliato fuori dalle giocate dei centrocampisti del Milan.

Jonathan Ikoné 6: Manda in porta Belotti con una facilità disarmante nel primo tempo ma pian piano si spegne. Potrebbe fare molto di più vista la sua velocità e la sua qualità palla al piede ma sembra giocare al 50% delle sue possibilità. (dall'88' Riccardo Sottil sv)

Lucas Beltran 6,5: Tanta qualità ma anche un po' troppo leggero. La Fiorentina, però, dipende tanto dalle sue giocate e pian piano si sta prendendo sempre di più la (dal 79' M'Bala Nzola sv: Troppo poco tempo per giudicarlo ma non la vede mai)

Christian Kouamé 5,5: Gioca tanto spalle alla porta e fa fatica a prendere le misure ai difensori del Milan. Ha una buona chance per colpire ma invece che calciare in porta la scarica verso il compagno invisibile (dal 69' Nico Gonzalez 6: Rispetto a Kouamé ha un'altra qualità e si vede. Forse poteva essere inserito prima vista la quasi sterilità dell'ivoriano.

Andrea Belotti 6,5: Partita generosissima dell'ex Roma e Torino. Fa a sportellate con tutta la difesa del Milan e solo un grande Maignan gli nega il gol per ben due volte. Utile anche in ripiegamento difensivo, salva anche un gol sulla linea nonostante Leao fosse in fuorigioco.

Allenatore Vincenzo Italiano 5,5: La sua Fiorentina ha una bella idea di calcio ma viene infilata troppo facilmente e subisce troppo.

Le pagelle del Milan

Mike Maignan 7,5: Come il collega letteralmente strepitoso su Belotti nel primo tempo ma poi con due grandissime prodezze sempre su Belotti e su Mandragora. E' tornato Iron Mike.

Davide Calabria 6: Partita attenta del capitano rossonero che concede poco a Kouamé e non rischia quasi niente.

Malick Thiaw 5,5: Come sempre troppo, troppo irruento. Soffre un po' la mobilità degli attaccanti della Fiorentina e la fisicità di Belotti. Piolo lo sostituisce per evitare guai (dal 46' Matteo Gabbia 5,5: Fatica terribilmente su Belotti che gli scappa via più e più volte.

Fikayo Tomori 6,5: Nel primo tempo esce male su Ikoné ma Maignan lo salva con una grande parata su Belotti. Anche lui soffre la mobilità degli attaccanti viola ma tiene botta e tutto sommato gioca una gara positiva. Ottimo l'intervento difensivo ad anticipare un avversario sul bel pallone messo in mezzo da Nico Gonzalez.

Alessandro Florenzi 6: Deve fare il vice Theo Hernandez e lo fa discretamente bene. Si concede anche un tiro in porta ma Terracciano gli nega il gol con un grande intervento.

Ismail Bennacer 6,5: Si vede poco ma fa una grande lavoro sporco davanti alla difesa. Si abbassa spesso per ricevere il pallone e impostare

Tijiani Reijnders 6,5: Si fa tagliare fuori troppo facilmente da Duncan sul gol dell'1-1 della Fiorentina ma poi si rifà subito mandando in porta Leao per la rete del 2-1. Anche nel primo tempo tante belle giocate di qualità a servizio della squadra (dal 62' Yunus Musah 5,5: Entra per dare fisicità ma risulta leggerino)

Samuel Chukwueze 7: Terracciano gli nega il gol ma lui non demorde e continua a macinare chilometri e grandi giocate ammattendo letteralmente Biraghi. Esce stanco ma consapevole di aver giocato una grande partita (dal 72' Christian Pulisic 6: L'americano è stanco e si vede ma nonostante questo si procaccia due buone occasione: nella prima segna ma in evidente posizione di offside e con la difesa viola che si era fermato nella circostanza, nella seconda Terracciano gli dice no.

Ruben Loftus-Cheek 6,5: Obiettivamente si vede poco ma segna il gol del vantaggio al momento giusto sfruttando la topica di Milenkovic. Non una delle migliori partite con la maglia rossonera ma lascia ancora una volta il segno.

Rafael Leao 8: Si diverte e questa sera gli riesce tutto o quasi. Segna un gol con una naturalezza disarmante andando via in velocità e saltantdo poi Terracciano depositandola in rete. Serve anche l'assist di tacco a Loftus-Cheek per la rete dell'1-0. Indemoniato (dal 62' Noah Okafor 5: Entra ma non si vede)

Olivier Giroud 5,5: Si mangia un paio di gol non da Giroud e in generale fa fatica a trovare il pertugio giusto per fare male. (dall'82' Luka Jovic sv)

Allenatore Stefano Pioli 7: Il Milan ha iniziato a correre ormai da settimane ad una velocità superiore. C'è un secondo posto da blindare ma soprattutto un'Europa League da provare a conquistare. In questi due mesi si gioca forse la permanenza al Milan.

Arbitro: Fabio Maresca (Napoli) 6: Dirige bene e con una discreta autorevolezza.

Vede bene, e il Var conferma, il tocco di mano di Tomori che è aderente al corpo.