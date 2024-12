Meret salva il risultato, Balotelli fermato dal palo: le pagelle di Genoa-Napoli

Ascolta ora 00:00 00:00

Il Napoli vince 2-1 in trasferta contro il Genoa, nella sfida valida per il 17° turno di Serie A. Gli azzurri dominano il primo tempo e mettono in discesa il match con i gol di testa di Anguissa (15') e Rrahmani (23'). Il Genoa reagisce e dimezza lo svantaggio al 51' con Pinamonti. La squadra di Vieira va due volte vicina al pareggio con Mario Balotelli, che prima colpisce il palo poi è un grande intervento di Meret a negargli la rete. Alla fine fa festa il Napoli che balza al comando della classifica con 38 punti in attesa di Atalanta-Empoli.

Genoa

Nicola Leali 5.5 - Insicuro sui gol, anche se su entrambi viene ingannato dalle deviazioni

Stefano Sabelli 5 - Schiacciato sulla linea di difesa. Soffre l'imprevedibilità di Neres. Dal 79' Brooke Norton-Cuffy 6 - Utile nell'assalto finale con i suoi cross

Mattia Bani 5.5 - In grande difficoltà a tenere alta la linea difensiva.

Johan Vasquez 6 - Il più reattivo della difesa. Prova a limitare i danni

Aaron Martin 5.5 - Ha il compito più difficile contro la catena di destra del Napoli. Meglio quando attacca

Morten Frendrup 5.5 - Si fa sovrastare da Anguissa sul gol. In affanno. Sale di tono nella ripresa

Milan Badelj 6 - Giornata difficile anche per lui. Soffre il ritmo altissimo imposto dal Napoli. Sfiora il pareggio di testa, non il suo pezzo forte. Dal 70' Morten Thorsby 6.5 - La sua fisicità spacca la partita

Fabio Miretti 5.5 - È lui l'elemento di qualità del centrocampo. Grande visione di gioco ma è troppo incostante. Dall'83' Mario Balotelli 7 - Colpisce il palo deviando un colpo di testa di Pinamonti. Mette i brividi alla difesa azzurra con un paio di tiro-cross insidiosi. Su uno di questi Meret è provvidenziale. Difficile chiedergli di più visto il minutaggio. Meriterebbe maggiore spazio

Alessandro Zanoli 6.5 - Ex del match. Trova il fondo in un paio di occasioni mettendo in mostra una bella gamba.

Andrea Pinamonti 7 - Lotta su tutti i palloni. Un miracolo di Meret gli nega il gol in avvio di ripresa poi è letale appena gli caputa la palla giusta

Vitinha 6 - Non trova il tiro da buona posizione ad inizio partita. Ci mette un braccio sul colpo di testa di Rrahmani. Dà il via all'azione del gol di Pinamonti. Dal 70' Caleb Ekuban 6 - Prova a dare spessore all'attacco, riempiendo l'area di rigore

Allenatore: Patrick Vieira 6 - Approccio troppo remissivo nel primo tempo. Nell'intervallo la squadra ritrova grinta e coraggio, riaprendo il match. Reazione incoraggiante. Visto l'ingresso di Balotelli, sarà impossibile non dargli maggiore spazio

Napoli

Alex Meret 7.5 - Provvidenziale sul tiro a giro di Pinamonti. Incolpevole sul gol. Si supera sul colpo di testa di Badelj. Quando entra Balotelli comincia la sfida a distanza con Balotelli. Prima si fa aiutare dal palo ma è bravissimo nel finale quando salva il risultato

Giovanni Di Lorenzo 6.5 - Tornato al livello dell'anno dello scudetto. É l'uomo in più in fase offensiva con tante imbucate che spiazzano la difesa genoana

Amir Rrahmani 6.5 - Letale in area avversaria, come spesso gli capita, trova il gol del raddoppio. Serra i ranghi quando il Genoa si fa sotto

Juan Jesus 5.5 - Al posto di Buongiorno, vive una giornata tranquilla nel primo tempo. Qualche sbavatura nella ripresa

Matias Olivera 6 - Nella linea a 4 gli toccano maggiori compiti. Li svolge con diligenza

Zambo Anguissa 6.5 - Ha assimilato al massimo i dettami del gioco di Conte. Trova il gol del vantaggio con un inserimento. Poi cala come tutta la squadra

Stanislas Lobotka 6.5 - Motorino instancabile. Calamita ogni pallone a metà campo. Anima della squadra

Scott McTominay 5.5 - Un po' fuori dal gioco rispetto ad altre prestazioni. Impressionante per fisicità quando entra in possesso di palla

Matteo Politano 6.5 - L'intesa con Di Lorenzo funziona a meraviglia. Devastante nel primo tempo. Si dedica con abnegazione al lavoro di copertura. Dall'87' Leonardo Spinazzola sv

Romelu Lukaku 6 - Avvio vibrante, colpisce la traversa di testa poi mette a lato da pochi passi. Tante sponde utili ma poi si spegne. Dal 73' Giovanni Simeone 6 - Murato da Bani quando calcia da buona posizione

David Neres 6.5 - Confeziona l'assist per Anguissa, il quarto del campionato. Tanta qualità e imprevedibilità. Dal 73' Khvicha Kvaratskhelia 6 - Rientrato a sorpresa dall'infortunio. Qualche buono spunto in contropiede

Allenatore: Antonio Conte 7 - Prepara la partita perfetta. Il Napoli macina gioco ed è padrona del campo nel primo tempo.

Cala un po' nella ripresa ma resiste e raccoglie tre punti fondamentali nella corsa scudetto

Arbitro: Federico La Penna (Roma 1) 6 - Dirige bene una partita tranquilla. Aiutato dal Var in occasione dei gol del Napoli