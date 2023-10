Le pagelle di Inter-Benfica

Inter / Sommer sicurezza, Calhanoglu uomo ovunque

SOMMER 7 - Paratona su Aursnes, poi si ripete ma sventa un tiro in fuorigioco. Sicurezza.

PAVARD 6 - Serata tranquilla.

ACERBI 5,5 - Qualche brivido di troppo.

BASTONI 6,5 - Fa il suo e non solo.

DUMFRIES 6 - Offre la palla gol, sbaglia pure 3 occasioni golose (dal 28` st DARMIAN sv).

BARELLA 6,5 - Intraprendente. Suo il primo vero tiro in porta nerazzurro, ma anche un salvataggio coraggioso su Neves.

CALHANOGLU 6,5 - Un pallone invitante sulla testa di Dumfries, utile anche in copertura.

MKHITARYAN 5,5 - Sfasato. Non riesce mai a entrare nel vivo e sparacchia fuori la palla del 2-0.

DIMARCO 6 - Meno pericoloso del solito (dal 38` st CARLOS AUGUSTO sv).

THURAM 7 - Con Morato serata scomoda. Ma quando Dumfries gli dà la palla giusta non perdona (dal 27` st SANCHEZ sv).

L. MARTINEZ 6 - In un tempo una traversa, un palo, si mangia due gol e sbatte su Trubin. Notte stregata, Salerno è lontana.

All. S.INZAGHI 6,5 - Ritrova la vera Inter solo nella ripresa.

Benfica / Trubin insuperabile, Joao Neves negativo

TRUBIN 7,5 Fa capire perché lo volevano in nerazzurro.

BAH 6,5 Sorprende l`Inter con un rimessa chilometrica poi va ko (dal 22` pt ARAUJO 6 Prezioso).

OTAMENDI 6,5 Fa il libero. E non sbaglia un colpo.

MORATO 6,5 Insuperabile. Tiene in piedi la difesa.

BERNAT 6 Monta la guardia a Dumfries e va in appoggio.

JOAO NEVES 4 Il più pericoloso per il Benfica.

KOKCU 5 Regista con poche idee (dal 23` st MUSA sv).

AURSNES 6,5 L`uomo ovunque dei portoghesi.

DI MARIA 5 L`aria italiana non gli fa bene.

NERES 6 Sgusciante.

RAFA SILVA 5 non impensierisce Pavard più di tanto.

All. SCHMIDT 5.5 Fin che la difesa tiene, il suo piano regge.

Arbitro MAKKELIE 7 Non sbaglia un fischio.