Le pagelle di Inter-Juventus

INTER / Lukaku-Lautaro, Lu-La spenta. Barella l'unico che tira

ONANA 5.5 - Mette i brividi a San Siro con un paio di rinvii. E non si muove sul tiro di Kostic

DARMIAN 5 - L`eroe di Oporto si imbatte in una serata storta. Lascia completamente libero Kostic sul gol

DE VRIJ 6 - onta la guardia a Vlahovic, ma non sempre attento

ACERBI 6 - Soulè non lo preoccupa.

DUMFRIES 5,5 - Non è in un gran momento. E si vede. Anche lui latitante sul gol di Kostic (dal 37` st BELLANOVA sv).

DIMARCO 6 - Tanti palloni giocati dalla sua parte ma anche tanta imprecisione (dal 18` st D`AMBROSIO 4 Cambia poco, finisce espulso nel convulso finale).

BARELLA 6,5 - Sempre nervoso. Si fa ammonire dopo nemmeno mezz`ora. E` l`unico che tira in porta ma va a sbattere su Szczesny e sui difensori (dal 18` st MKHITARYAN 5 impalpabile)

BROZOVIC 5 - Era l`uomo imprescindibile della manovra nerazzurra, sembra quasi che nessuno lo cerchi

CALHANOGLU 5,5 - Cerca di far ragionare la squadra, ma è troppo prevedibile. Un gran recupero su Soulè.

LUKAKU 5 - Lotta, litiga ma non colpisce. Un colpo di testa a lato (dal 33` st CORREA sv).

L. MARTINEZ 5 - Si procura qualche fallo, ma si nota solo perché è sempre a terra.

All. INZAGHI 5 - Un gol segnato su rigore in tre partite e nono ko in campionato. I numeri dicono tutto.

JUVENTUS / Bremer, gran partita. Vlahovic manca il colpo del ko

SZCZESNY 6,5 - Sempre attento. Non sbaglia un`uscita.

GATTI 6,5 - Lotta anche dopo l`ammonizione.

BREMER 7 - Gran partita davanti al suo mancato pubblico. E non si fa intimorire da Lukaku, nemmeno verbalmente.

DANILO 6,5 - Con questo Dumfries trascorre una serata tranquilla.

DE SCIGLIO 6 - Dalla sua parte la Juve spinge poco (dal 30` st CUADRADO sv).

FAGIOLI 6,5 - Tanto lavoro e anche qualche tocco di classe.

LOCATELLI 6,5 - Partita di copertura davanti alla difesa. Gran recupero su Calhanoglu in area. Prezioso.

RABIOT 7 - Innesca il gol di Kostic con una percussione, ma rischia di metterci ancora lo "zampino". È l`unico che cambia il ritmo alla partita.

KOSTIC 6,5 - Dalla sua parte arrivano le azioni più fastidiose. E segna indisturbato un gol che potrebbe essere pesante nella corsa dei bianconeir verso la zona europea.

SOULÉ 5 - Ancora un po` leggerino per partite come queste (dal 21` st CHIESA sv Entra ed esce per infortunio; dal 37` st PAREDES 4 Si fa cacciare a partita finita).

VLAHOVIC 6 - Lotta e fa da sponda. Ma spreca la migliore occasione.

All. ALLEGRI 6,5 - Senza entusiasmare porta a casa il massimo

Arbitro CHIFFI 5 - L`unica criticità la affida al Var, per il resto non convince.