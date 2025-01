Il Milan ribalta l'Inter e conquista la Supercoppa italiana: decisivo il gol al 93'

Ascolta ora 00:00 00:00

Apoteosi Milan a Riyad: la squadra guidata da Segio Conceiçao sotto di due gol supera l'Inter 3-2 e conquista la Supercoppa italiana. É l'ottavo successo dei rossoneri nella competizione, che raggiungono proprio i nerazzurri, a quota otto nell'albo d'oro. Dopo un avvio molto equilibrato, la squadra di Inzaghi trova il vantaggio a fine primo tempo con Lautaro Martinez, che servito da Taremi chiude l'angolo di sinistro, battendo Maignan. I nerazzurri raddoppiano al 47' con Taremi, che raccogliere il lancio di De Vrij e scappa via in contropiede, siglando il 2-0. Il Milan riapre subito il match con una punizione di Theo Hernandez. Il match si accende e fioccano le occasioni da entrambe le parti. Al 79' i rossoneri trovano il pareggio con Christian Pulisic, che gira in rete il cross di Theo Hernandez. Al 93' arriva il tap-in vincente di Tammy Abraham. L'inglese sigla il gol vittoria a porta vuota, dopo un'imbucata di Leao. Inizia la grande festa rossonera.

Inter

Yann Sommer 5.5 - Prende gol sul suo palo su punizione, non convince il posizionamento della bandiera. Salva sul colpo di testa di Morata. Non può nulla sui gol subiti

Yann Bisseck 5.5 - Gioca con grande attenzione. Tra i più positivi ma l'ingresso di Leao manda in crisi anche lui

Stefan de Vrij 6 - Chiude tutti i varchi, pennella l'assist per Taremi dimostrando di avere anche un gran piede. Dall'84' Matteo Darmian sv

Alessandro Bastoni 5.5 - I suoi lanci col sinistro sono sempre belli da vedere. Salva con la faccia su Reijnders poi soffre nel finale e il Milan affonda anche dalle sue parti

Denzel Dumfries 5.5 - Ennesimo duello con Theo Hernandez. Manca il gol del 3-2. Un errore che diventa pesantissimo

Nicolò Barella 6 - Molto propositivo in costruzione, è quello che appoggia la fase offensiva. Dall'84' Davide Frattesi 5.5 - Ha una palla buona ma si fa anticipare al momento del tiro

Hakan Calhanoglu 6 - Fuori dopo poco più di mezz'ora per un problema all'adduttore. Dal 34' Kristjan Asllani 5 - Si fa strappare il pallone da Leao nell'azione che porta alla punizione di Theo. Si perde anche il portoghese sul gol del 3-2. La differenza con Calhanoglu resta abissale

Henrikh Mkhitaryan 5 - Piuttosto in ombra nel primo tempo. L'unico lampo, quando avvia l'azione dell'1-0. Dal 65' Piotr Zielinski 5 - Tanti errori di misura insoliti per un giocatore delle sue qualità anche quando ha lo spazio non tira mai

Federico Dimarco 5 - Fuori dal gioco, è in calo da alcune settimane. Si vede solo con una conclusione da fuori area. Dal 66' Carlos Augusto 5.5 - Un suo colpo di testa trova il palo e per pochi centimetri non oltrepassa la linea

Mehdi Taremi 6.5 - Trova l'assist per Lautaro poi è chirurgico nella conclusione davanti a Maignan con il primo gol stagionale su azione.

Lautaro Martinez 6.5 - Poco coinvolto nel gioco, trova il guizzo a fine primo tempo. In ripresa dopo la pessima prestazione con l'Atalanta

Allenatore: Simone Inzaghi 5 - Vederlo soccombere in finale di una coppa nazionale è di per sé una notizia. Partita poco brillante, Conceiçao lo imbriglia. Le assenze di Thuram e Calhanoglu pesano, ma farsi rimontare di due gol è davvero imperdonabile

Milan

Mike Maignan 6.5 - Dice no a Dimarco con uno splendido intervento. Salva anche il risultato nel finale su Dumfries

Emerson Royal 6 - Si da da fare in tutte e due le fasi. Ci mette grande forza di volontà. Dall'87' Davide Calabria sv

Malick Thiaw 6 - Salva su Lautaro ad inizio partita con una bella diagonale. Sbanda sui gol dell'Inter ma alla fine

Fikayo Tomori 6 - È un giocatore ritrovato. Rimedia a qualche sbavatura con il senso della posizione

Theo Hernandez 7 - Partita di sostanza. Poi esce fuori alla distanza. Riapre la partita con il gol su punizione. Serve l'assist per Pulisic

Youssouf Fofana 6.5 - Utile in copertura ma anche quando aumenta il raggio d'azione.

Yunus Musa 6.5 - Schierato a metà campo. Fa la doppia fase con la solita energia. Dal 77' Tammy Abraham 7 - Segna il gol vittoria a porta vuota. L'eroe di una storica vittoria

Christian Pulisic 7 - Svaria su tutto il fronte d'attacco. Manca il pareggio tutto solo di testa. Poi sigla il 2-2 con un gol da rapace dell'area di rigore

Tijjani Reijnders 6 - Letale quando attacca lo spazio. Tira a lato da ottima posizione dopo un grande numero. La faccia di Bastoni gli nega un gol fatto. Dal 77' Ruben Loftus-Cheek sv

Alex Jimenez 5.5 - Sorveglia Dimarco e quando può spinge anche. Da una sua palla persa nasce il primo gol interista. Dal 50' Rafael Leao 8 - Il suo ingresso cambia la partita. Si conquista la punizione dell'1-2. Imprendibile quando parte palla al piede. Suo anche l'assist per Abraham

Alvaro Morata 5 - Il meno brillante della squadra. Manca un gol di testa da ottima posizione.

Allenatore: Sergio Conceiçao 8 - Ha il grande merito di aver dato ordine tattico e un'anima alla squadra.

La squadra non molla mai nemmeno sotto di due gol. Realizza un'impresa che sa di storia. Che impatto!

Arbitro: Simone Sozza (Seregno) 6.5 - Dirige con grande autorità un match accesissimo. Indovina tutte le decisioni importanti