Mbangula salva Thiago Motta nel recupero: le pagelle di Juventus-Bologna

La Juventus pareggia 2-2 contro il Bologna nella sfida valida per la quindicesima giornata di Serie A. La squadra di Italiano passa in vantaggio al 30' con un gol di Dan Ndoye, che fulmina Perin con una conclusione sotto la traversa. I rossoblù raddoppiano al 53' grazie a Tommaso Pobega, bravo a raccogliere l'assist di tacco di Castro. Dopo dieci minuti ci pensa Teun Koopmeiners, al primo gol stagionale, a riaprire la partita. I bianconeri completano la rimonta in pieno recupero, al 92' è il giovane Samuel Mbangula ad acciuffare il pareggio con uno splendido tiro a giro.

Juventus

Mattia Perin 6 - Incolpevole sul gol di Ndoye. Poteva fare di più su quello di Pobega

Danilo 6 - Si dedica più alla fase difensiva. Trova l'assist per Koopmeiners

Federico Gatti 5.5 - Fa valere il fisico nei duelli con Castro. Si fa beffare dall'argentino in occasione del colpo di tacco. Dall'80' Nicolò Savona sv

Pierre Kalulu 5 - Sbaglia i tempi dell'uscita creando il buco, che porta la gol del Bologna. Rischia il fallo da ultimo uomo quando butta giù Castro lanciato a rete. Prestazione da rivedere

Andrea Cambiaso sv - Esce dopo pochi minuti per un infortunio alla caviglia. Dal 13' Jonas Rouhi 5 - Entrato a freddo dalle sue parti gli tocca Ndoye, l'avversario più ostico. Fa quello che può

Manuel Locatelli 5 - Sovrastato dal palleggio del centrocampo rossoblù. Va troppo spesso a vuoto. Dal 65' Khephren Thuram 6.5 - Dà energia e fisicità in mezzo al campo

Nicolò Fagioli 5 - Manda alto da buona posizione quasi un rigore in movimento. Conferma di non essere in un buon momento Dal 66' Kenan Yildiz 6.5 - Mette in difficoltà la retroguardia rossoblù con la sua inventina

Francisco Conceiçao 7 - Frizzante come al solito. È la variabile impazzita di una squadra monotona. Si inventa l'azione che porta all'1-2

Teun Koopmeiners 6 - Mai nel vivo del gioco nel primo tempo, l'unico lampo è il gran pallone per Vlahovic. Nella ripresa trova il primo gol stagionale e riapre la partita. Sufficienza stiracchiata

Timothy Weah 6 - Tra i più attivi anche se troppo scolastico nelle giocate. Potrebbe osare di più. Dal 79' Samuel Mbangula 7 - Trova il pareggio con un gol alla Del Piero, salva Thiago Motta dalle critiche

Dusan Vlahovic 6.5 - Rientrato al centro dell'attacco, si dà molto da fare. I palloni giocabili sono davvero pochi. Alla prima occasione Skorupski gli dice di no. L'ultimo a mollare, è lui a confezionare l'assist per Mbangula

Allenatore: Thiago Motta 5 - Sfida il suo passato e va vicino a una clamorosa sconfitta. La reazione nel finale e il pareggio non può bastare se ti chiami Juve. Ora diventano troppi i punti persi dalla vetta. E gli infortuni non possono essere più una scusante

Bologna

Lukasz Skorupski 6 - Al primo tiro in porta si fa trovare pronto su Vlahovic. Non ha colpe sui gol

Emil Holm 6.5 - Serve l'assist a Ndoye con una grande intuizione. Dall'85' Stefan Posch 5 - Il suo ingresso coincide con il forcing finale, Yildiz gli va via un paio di volte

Sam Beukema 6 - Tiene sempre la linea alta. Soffre con tutta la retroguardia nel finale

Jhon Lucumì 6 - Bravissimo nelle letture difensive, soprattutto quando deve scappare all'indietro. Anche lui in apnea nel finale

Juan Miranda 5 - Ottimo piede sui calci piazzati. Soffre la rapidità di Conceiçao

Tommaso Pobega 7 - Sa fare tutto in un centrocampo a due, copertura e inserimento. Batte Perin d'astuzia con un bel tocco sotto. Dall'81' Nikola Moro 6 - Si dedica al contenimento quando la Juve prova il tutto per tutto

Remo Freuler 6.5 - Mente e cuore della squadra, è lui che fa girare il motore rossoblù

Benjamin Dominguez 6 - Grande vivacità sulla sinistra, mette in mostra anche ottime qualità tecniche

Jens Odgaard 6 - Gioca tra le linee e dà una grossa mano anche in copertura. Dal 60' Giovanni Fabbian 6 - Dà il suo contributo di sostanza in mezzo al campo

Dan Ndoye 7 - Conferma il momento d'oro. Scheggia il palo con un tiro da fuori poi fulmina Perin con un grande gol

Santiago Castro 6 - Regge da solo il peso dell'attacco. L'assist di tacco per Pobega vale da solo il prezzo del biglietto. Dall'82' Thijs Dallinga sv

Allenatore: Vincenzo Italiano 7 - A Torino per fare la partita senza nessun timore, fa un figurone. Padrone del campo nella prima mezz'ora. Tiene meglio il campo della Juve fino al 70'.

Con quanto visto oggi, a Bologna nessuno rimpiange più Thiago Motta

Arbitro: Matteo Marchetti (Lido di Ostia) 5.5 - Sorvola sul contatto tra Kalulu e Castro e anche il Var lascia correre. Fischia quasi tutti i contatti facendo imbufalire più volte lo Stadium