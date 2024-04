Le pagelle di Lazio-Juventus: Castellanos indemoniato, Milik decisivo

La Lazio vince 2-1 contro la Juventus ma in virtù del 2-0 dell'andata sono i bianconeri ad andare in finale di Coppa Italia. Tra le fila dei biancocelesti migliori in campo Castellanos e Luis Alberto autori rispettivamente dei due gol e dei due assist. La difesa è immobile però su Milik. Tra le fila dei bianconeri non brilla nessuno in particolare ma Allegri si salva con gli innesti dalla panchina: Weah per Milik e pass per l'atto finale della coppa nazionale raggiunto. Ecco i voti del match dell'Olimpico.

Le pagelle della Lazio

Christos Mandas 6,5: Incolpevole sul gol di Milik, nel primo tempo è bravo a tenere in piedi la Lazio in un paio di circostanze

Nicolò Casale 6: Gioca una partita di sostanza e qualità annullando o quasi gli attaccanti della Juventus.

Alessio Romagnoli 5,5: Anche il capitano gioca una partita attenta fino al minuto 82' dove si perde il neo entrato Milik. Errore da matita rossa.

Mario Gila 6: Gioca un buon primo tempo, sempre attento e concentrato in marcatura sugli attaccanti bianconeri. A inizio ripresa viene sostituito per infortunio (Patricio Gabarron 6: Entra e si mette a fare il braccetto e lo fa senza particolari affanni)

Elseid Hysaj 6: Fa il compitino e lo fa sufficientemente bene.

Mateo Guendouzi 6: Solito stantuffo tra attacco e difesa. A centrocampo corre, pressa e cerca di dare qualità ma cala alla distanza.

Danilo Cataldi 6,5: Lotta come un leone a centrocampo. Esce stremato prima del gol della Juventus (dall'81 Nicolò Rovella sv: Entra e la Juventus segna ma non gli si possono addossare responsabilità)

Adam Marusic 7: Segna letteralmente un gol quando anticipa Vlahovic a pochi passi dalla porta. Abnegazione e spirito di sacrificio per tutta la partita.

Felipe Anderson 6: Si sacrifica molto a centrocampo e in avanti risulta poco efficace (dal 61' Matias Vecino 5,5: Entra ma non riesce a dare la qualità e la quantità necessarie)

Luis Alberto 7: Due assist al bacio per Castellanos che ringrazia e segna una fantastica doppietta. In realtà lo spagnolo aveva offerto anche un terzo assist all'argentino che si è però fatto parare la conclusione da Perin. Grande prestazione del mago. Rinato

Valentin Taty Castellanos 7.5: Serata magica per il 25enne sudamericano che segna una strepitosa doppietta alla Juventus con uno stacco imperioso e una giocata da attaccante navigato. Spietato (dall'81' Ciro Immobile 5,5: Entra ma non si vede, mai)

Allenatore Igor Tudor 6: La sua Lazio ci ha provato fino alla fine ma una disattenzione della sua difesa gli è stata fatale. Rimandato

Le pagelle della Juventus

Mattia Perin 6: Sui due gol della Lazio è incolpevole e tiene a galla la Juventus con un bell'intervento su Castellanos.

Danilo 5,5: Disattento quando entra in scivolata, in maniera sufficiente, permettendo a Castellanos di involarsi verso la porta di Perin che lo salva sventando la minaccia. Non una delle migliori serate.

Gleison Bremer 5,5: Anche lui troppo leggero come il collega di reparto. Castellanos gli passa davanti e lui si fa tagliar fuori troppo facilmente. Svagato ma cresce alla distanza.

Alex Sandro 5,5: Si fa sovrastare da Castellanos in occasione del primo gol e in generale soffre per quasi tutta la partita.

Andrea Cambiaso 5,5: Ci mette sempre grande impegno ma questa sera è più appannato del solito e non riesce ad essere ficcante ed efficace in fase di spinta come al suo solito. Esce deluso e un po' irretito nei confronti di Allegri (dal 71' Timoty Weah 6,5: Vivacchia sulla destra ma poi si rende protagonista del tiro-cross su cui si avventa Milik che vale la finale di Coppa Italia

Weston McKennie 5,5: Come tutto il centrocampo bianconero è in difficoltà evidente in entrambe le fasi (dall'82' Kenan Yldiz sv: Troppo poco tempo per giudicalo)

Manuel Locatelli 6: Cresce alla distanza ma la sua regia non è sempre impeccabile

Adrien Rabiot 6: Anche lui nel finale di partita cresce e riesce a dare ordine al centrocampo. Equilibratore fondamentale.

Filip Kostic 6: A sinistra è una presenza costante. Fa bene entrambe le fasi e porta a casa la sufficienza.

Federico Chiesa 5,5: Non trova lo spunto decisivo ma è una spina costante nel fianco della Lazio o almeno ci prova ad esserlo. Volenteroso. (dal 92' Carlos Alcaraz sv)

Dusan Vlahovic 5.5: Fa fatica a trovare la posizione e non riesce a pungere. Stagione incostante per il serbo (dall'82' Arkadiusz Milik 7,5: Entra e segna subito il gol che vale la qualificazione. Killer

Allenatore Massimiliano Allegri 6: La sua Juventus non è bella da vedere ma si dimostra ancora una volta pratica anche se questa sera i rischi corsi sono stati fin troppi. Raggiunge la finale di Coppa Italia che gli vale come un piccolo brodino

Arbitro Daniele Orsato (Schio) 7: Dirige come sempre con autorità, aiutato anche dai giocatori in campo.

Nessuna sbavatura per l'esperto fischietto veneto.