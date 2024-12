Rebic beffa la Juve nel recupero, ai bianconeri non basta Cambiaso. Le pagelle della partita

Ascolta ora 00:00 00:00

La Juventus pareggia 1-1 in trasferta a Lecce, nella sfida valida per la quattordicesima giornata di Serie A. Dopo un primo tempo senza reti con la squadra di Thiago Motta vicina al gol due volte con i legni di Thuram e Conceicao, il match si sblocca al 72' grazie ad un tiro di Andrea Cambiaso, deviato in maniera decisiva da Gaspar. All'ultimo respiro arriva il pareggio di Ante Rebic che beffa i bianconeri.

Lecce

Wladimiro FALCONE 6 - Resiste agli attacchi bianconeri per quasi tutta la partita. Si arrende solo alla deviazione di Gaspar

Frederic GUILBERT 6 - Ci mette un po' a capire i movimenti di Yildiz poi se la cava

Kialonda GASPAR 5.5 - Tiene il campo senza sbavature. Sfortunato sulla deviazione che inganna Falcone

Federico BASCHIROTTO 6 - Soffre senza un punto di riferimento da marcare. Se la cava con l'esperienza

Antonino GALLO 6.5 - L'unico che può tenere il passo di Conceicao. Si fa apprezzare anche in proiezione offensiva

Ylber RAMADANI 6 - Ha i piedi migliori del centrocampo giallorosso. Tocca a lui gestire i palloni più difficili

Lassana COULIBALY 6 - Grande sacrificio e tanta corsa in copertura

Hamza RAFIA 6.5 - Sempre pronto in transizione a far ripartire l'azione

Patrick DORGU 5.5 - È il più in forma in casa salentina ma non riesce quasu mai ad accendersi

Nikola KRSTOVIC 7 - Lotta come un leone da solo contro la difesa bianconera. Va anche spesso al tiro, difficile chiedergli di più. Serve l'assist per Rebic

Tete MORENTE 5.5 - Partita di sacrificio. Si vede più nei ripiegamenti difensivi. Dal 75' Ante REBIC 7 - Vivacizza il finale e trova il gol in pieno recupero

Allenatore: Marco GIAMPAOLO 7 - Ha il merito di aver restituito coraggio e fiducia ad un gruppo depresso. Capitola solo per un episodio sfortunato. Poi Rebic fa il miracolo. La strada sembra quella giusta

JUVENTUS

Mattia PERIN 6.5 - I primi tiri del Lecce arrivano nella ripresa. Si fa trovare sempre pronto. Non può nulla sul gol di Rebic

DANILO 5 - Abbastanza spaesato sulla destra poi passa al centro e si perde un paio di volte Krstovic

Federico GATTI 5.5 - Un suo svarione quasi manda in porto Rafia. Qualche imprecisione di troppo

Pierre KALULU 6 - Ha pochi avversari da marcare. Si sgancia in avanti appena può

Andrea CAMBIASO 7 - Sotto la gestione Motta è sempre più un giocatore totale. Si fa valere in tutte le fasi di gioco. Inarrestabile quando parte palla al piede. Trova il gol con la complicità di Gaspar

Manuel LOCATELLI 6.5 - Regia sempre pulita. Provvidenziale il suo recupero difensivo su Rafia

Khephren THURAM 6 - Parte bene poi cala alla distanza. Sfiora il gol con un bell'inserimento, trovando però il palo. Dal 63' Nicolò FAGIOLI

Francisco CONCEICAO 6.5 - Mette a soqquadro la retroguardia salentina con la sua solita vivacità. Colpisce un palo con un bel diagonale.

Teun KOOPMEINERS 5 - Si muove molto alla ricerca della posizione migliore. Non è ancora quello di Bergamo. Può fare molto di più

Kenan YILDIZ 6 - Esteticamente ruba l'occhio per la tecnica formidabile. La prima mezz'ora sembra imprendibile poi si spegne inspiegabilmente

Timothy WEAH 6 - Gioca da falso nove. Trova il tap in vincente ma segna in fuorigioco. Non si vede quasi mai nella ripresa dopo un buon primo tempo

Allenatore: Thiago MOTTA 5 - Fa di necessità virtù viste le innumerevoli assenze schierando un attacco leggero.

Servivano i tre punti per tenere il passo del Napoli. Missione fallita all'ultimo respiro

Arbitro: Antonio RAPUANO (Rimini) 6 - Lo aiuta il Var sul gol annullato di Weah. Dirige senza sbavature una gara corretta