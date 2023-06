Le pagelle del Manchester City, Rodri (il migliore) regala la Champions a Guardiola

Il Manchester City supera l'Inter 1-0 e vince la prima Champions League della storia. Decide un gol dello spagnolo Rodri al 68'. Grossi rimpianti per i nerazzurri che colpiscono una traversa con Dimarco e sprecano una clamorosa occasione con un colpo di testa di Lukaku su cui salva d'istinto Ederson. La squadra di Inzaghi non sfrutta gli ultimi assalti. Guardiola conquista la terza Champions della sua carriera da allenatore, dopole due conquistate col Barcellona.

Manchester City

EDERSON 5.5 - Valuta male l'uscita su un campanile di Darmian. Troppi rischi con i piedi. Bravo e fortunato sul colpo di testa di Lukaku ma chiaramente sono maggiori i demeriti del centravanti belga.

Manuel AKANJI 6 - Ottimo primo tempo dove si propone bene anche in avanti. Si intende male con Ederson, per sua fortuna Lautaro non ne ne approfitta

Ruben DIAS 7 - Giganteggia al centro difesa. Sempre puntuale di testa, tiene bene su Dzeko, il migliore della retroguardia

Nathan AKÈ 6 - Difensore ordinato. Fa un gioco soprattutto tattico sulla sinistra del terzetto difensivo

John STONES 6 - Galleggia tra difesa e centrocampo. Tanta volontà nel ruolo che Guardiola gli cuce addosso. Certo la qualità nei piedi non è ottimale ma da un ottimo contributo come uomo in più a centrocampo

RODRI 7.5 - L'erede di Busquets è il metronomo della squadra. Dai suoi piedi passano tutte le azioni e segna un gol storico che regala la prima Champions ai Citizens

Bernardo SILVA 7 - Il più pericoloso del City, calcia alto dopo un bell'assolo a inizio partita. Quando entra in possesso di palla sono dolori. Fa soffrire Dimarco

Kevin DE BRUYNE 6 - La Champions si conferma una maledizione. Come al solito prova a inventare calcio. Deve uscire al 34' per un problema muscolare. (34' FODEN) - Ha qualità diverse del compagno di squadra

Ilkai GUNDOGAN 7 - Gioca a tutto campo, è lui a scegliere di volta in volta la posizione più congeniale. Una delle colonne della squadra

Jack GREALISH 5.5 - Meno vivace del solito nel primo tempo. Instaura un bel duello con Dumfries ma gli va via poche volte.

Erling HAALAND 5.5 - Francobollato da Acerbi. Si dà molto da fare su qyesto non ci sono dubbi. Sulla prima occasione in area trova la risposta di Onana. Considerato l'uomo più pericoloso dei Citizens delude un po' le attese

Allenatore: Pep GUARDIOLA 7 - Torna di nuovo a vincere la Champions dopo 12 anni. Soffre l'Inter di Inzaghi probabilmente più di quanto pensasse lui stesso. Un successo che corona lo splendido cammino di questi anni alla guida del Manchester City.