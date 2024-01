Le pagelle di Milan-Atalanta: ecco i promossi e i bocciati

L'Atalanta di Gian Piero Gasperini vince per 2-1 in rimonta contro il Milan di Stefano Pioli, a San Siro, e stacca il pass per i quarti di finale di Coppa Italia. Tra le fila dei nerazzurri benissimo tutti con Koopmeiners e Miranchuk sugli scudi. Tra le fila del Diavolo, invece, bene a tratti Leao ma anche Theo Hernandez autore anche dell'assist per il gol del portoghese. Jimenez bene fino al momento in cui provoca il rigore che decide la partita. La Dea castiga due volte, nel giro di un mese, i rossoneri che escono così con le ossa rotte dalla Coppa Italia. Ecco le pagelle della sfida del Meazza.

Le pagelle del Milan

Mike Maignan 6,5: Incolpevole sui due gol dell'Atalanta, assiste impotente alla rimonta della Dea.

Davide Calabria 6: Spinge e difende (61' Jan-Carlo Simic 6: Entra per far rifiatare il capitano, si mette lì e fa il compitino senza strafare)

Matteo Gabbia 6: Fa nuovamente il suo esordio ed è sfortunato nella dinamica del suo infortunio. Fino a quando resta in campo tiene bene la forza d'urto dell'attacco nerazzurro (dal 40' Simon Kjaer 6: Entra a freddo per Gabbia ma non sfigura)

Theo Hernandez 6,5: Sempre più a suo agio nel nuovo ruolo. Si concede alcune sortite offensive delle sue e in una di questa serve pure l'assist dell'1-0 per Leao.

Alex Jimenez 5: Partita sufficiente fino al momento del contatto, un po' ingenuo, con Miranchuk che provoca il calcio di rigore e la conseguente sconfitta. Le qualità ci sono ma naturalmente deve migliorare sotto il punto di vista dell'irruenza (62' Filippo Terracciano 5,5: Fa il suo esordio con la maglia del Milan in una partita e in un momento non complicato e non riesce a distinguersi.

Rubens Loftus-Cheek 5,5: Giocatore tuttofare ma oggi un po' imballato (dal 73' Olivier Giroud 5,5: Non gli arriva nessun pallone giocabile ma nemmeno lui fa niente per andarselo a cercare)

Yunus Musah 6: La sua qualità maggiore è la corsa e anche questa sera non si risparmia.

Tijjani Reijnders (dal 73' Yacine Adli 6: Entra con voglia ma non riesce a lasciare il segno)

Christian Pulisic 5: Un tiro al 70' e poco altro. Da un giocatore con le sue qualità ci si aspetterebbe molto di più

Luka Jovic 5: In avanti la vede poco, pochissimo e il Milan ne risente.

Rafael Leao 6,5: I suoi strappi, soprattutto nel primo tempo, mettono in seria difficoltà l'Atalanta. Segna il gol, meritato, e nella ripresa è uno degli ultimi a mollare.

Allenatore Stefano Pioli 5: Il suo Milan dopo la Champions League esce anche dalla Coppa Italia ed ora è rimasta solo l'Europa League. Sia lui che i suoi ragazzi avrebbero potuto fare sicuramente di più contro la Dea.

Le pagelle dell'Atalanta

Marco Carnesecchi 6,5: Portiere cresciuto in maniera netta ed esponenziale. Incolpevole sul gol di Leao, bravissimo in altre circostanze a dare sicurezza al reparto.

Giorgio Scalvini 6,5: Il giovane difensore dell'Atalanta non ha un cliente facile in Rafa Leao ma gioca con intelligenza ed acume tattico. (Isak Hien sv)

Berat Djimsiti 6: Se la cava con esperienza e con furbizia. Nel secondo tempo fa una chiusura decisiva facendosi

Sead Kolasinac 6,5: Altro giocatore rinato all'Atalanta e in un ruolo non propriamente suo. Ci mette il fisico e cerca spesso l'anticipo. Fondamentale

Emil Holm 7: Offre l'assist dell'1-1 a Koopmeiners e gioca una partita tutto campo e ampiamente positiva.

Marten de Roon 6: Solita prestazione tutta sostanza ed esperienza per il capitano che si fa male ed è costretto ad alzare bandiera bianca (dal 42' Mario Pasalic 6: Sostituire uno come de Roon, dal punto di vista di leadership, non è mai facile ma lui non si scompone e porta a casa la pagnotta contro la sua ex squadra)

Ederson José dos Santos Lourenço da Silva 7: Motorino e centrocampista intelligente che è ormai diventato da tempo titolare fisso per Gasperini. Attivo fino alla fine con uno scatto da centometrista al minuto 92'

Matteo Ruggeri 6: Si fa vedere più in fase difensiva che offensiva ma fa bene entrambe le fasi (dal 78' Davide Zappacosta sv)

Teun Koopmeiners 8: Centrocampista completo. Fisico, tecnico, intelligente e spietato. Fulmina di destro, non il suo piede Maignan, e poi è glaciale sul rigore. Giocatore imprescindibile per l'Atalanta. (Dall'86' Luis Muriel sv)

Aleksej Miranchuk 7,5: Incontenibile. Il russo semina il panico tra la difesa del Milan e si procura il rigore che vale la semifinale di Coppa Italia. Decisivo e ritrovato

Charles De Ketelaere 6: Le qualità ci sono ma gli manca la cattiveria giusta per essere decisivo. Come in campionato grazia ancora una volta, ma in maniera meno evidente, la sua ex squadra calciando debolmente da ottima posizione. (dal 78' Gianluca Scamacca sv: Entra a risultato acquisito e fa a sportellate con i difensori del Milan ma non è giudicabile)

Allenatore Gian Piero Gasperini 7: Furioso sul contatto Reijnders-de Roon si fa espellere nel giro di pochi secondi. Da quel momento in poi, però, la sua Atalanta sembra giocare più spensierata e alla fine ha ragione lui visto che stacca il pass per la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia.

Arbitro: Marco Di Bello (Brindisi) 5,5: Non sembra avere le idee molto chiare e fa infuriare sia l'Atalanta che il Milan. Su Jimenez-Miranchuk decide per il rigore e il Var gli dà ragione. Al 96' brivido finale per un possibile rigore in favore dei rossoneri per un tocco di mano di Holm ma per lui e il Var non c'è niente. Seguiranno polemiche.