Le pagelle di Psg-Arsenal: i migliori e i peggiori della finale di Champions

Il Paris-Saint Germain vince 4-3 contro l’Arsenal e conquista la Champions League alla Puskas Arena di Budapest. Si tratta del secondo successo consecutivo per il club francese, che solleva il quinto trofeo della stagione. Al 6’ l’Arsenal passa in vantaggio grazie ad un gol di Kai Havertz. Il Psg prende in mano le redini della partita ma non riesce a trovare varchi nel muro difensivo dei Gunners. Al 69’ pareggia i conti Ousmane Dembélé su calcio di rigore. I supplementari non bastano per decretare un vincitore, si va ai rigori. Calcia fuori Eze, subito dopo sbaglia Nuno Mendes. All’ultimo rigore della serie il difensore brasiliano Gabriel manda alle stelle, regalando la Champions al Psg.
Paris Saint-Germain
Matvej Safanov 6 - Incolpevole sul gol di Havertz. Resta in campo dopo uno scontro pericoloso con Trossard.
Achraf Hakim 6i - C’è poco spazio in cui affondare. Ci prova con una bella punizione che trova pronto Raya.
Marquinhos 6 - Sfortunato nel rimpallo che porta alla rete dello svantaggio. Poi è lui a reggere la linea difensiva.
Willian Pacho 5.5 - Sbanda senza punti di riferimenti. In affanno su Havertz, più a suo agio quando entra Gyokeres.
Nuno Mendes 6 - Prova a prendere l’iniziativa, pur avendo di fronte Saka. Spinta costante sulla sinistra.
Fabian Ruiz 6 - Passargli il pallone, equivale a metterlo in banca. Rispetto al solito, gli manca la giocata determinante. Warren Zaire-Emery sv
Vitinha 6.5 - Dai suoi piedi partono tutte le azioni. Gioca praticamente dovunque.Sfiora anche il gol nel finale. Lucas Beraldo sv
Joao Neves 6 - Il meno brillante del reparto. Soffocato dalla fisicità del centrocampo dell’Arsenal. Esce fuori alla distanza, reggendo fino ai supplementari.
Désiré Doué 6.5 - Ci mette tanto carattere, provando in tutti i modi a trovare un varco nella difesa avversaria. Gli manca il guizzo come l’anno scorso a Monaco di Baviera.
Ousmane Dembélé 6.5 - Prova a uscire dalla morsa dei centrali dell'Arsenal, cambiando sempre posizione. Quando sembrava destinato ad uscire, pareggia su rigore. Gonçalo Ramos 6 - Lotta al centro dell’attacco, dando un apporto prezioso.
Kvicha Kvaratskhelia 7 - Costantemente raddoppiato ogni qualvolta entra in possesso di palla. A volte è poco lucido nelle scelte ma è decisivo. Si conquista il rigore poi colpisce il palo. Bradley Barcola 6 - Calcia sull’esterno della rete dopo una fuga solitaria nell’ultima azione dei supplementari.
Allenatore: Luis Enrique 7 - Alla terza finale di Champions, le altre due le aveva vinte contro Juventus e Inter, dominando. Stavolta viene premiato alla lotteria dei rigori. Raggiunge il mito Guardiola con tre successi nella coppa europea più importante.
Arsenal
David Raya 7 - Guida con carisma la retroguardia. Mai impegnato nel primo tempo. Grande tempismo sulle uscite. In una di queste evita il peggio su Barcola.
Cristhian Mosquera 5 - Tiene bene nel primo tempo con un cliente difficile come Kvaratskhelia poi è lui a commettere il fallo da rigore, stendendo il georgiano. Jurrien Timber 6 - Ha il passo per marcare prima Kvaratskhelia e poi Barcola.
Gabriel Magalhaes 6.5 - Forma col compagno di reparto Saliba, una coppia centrale imperforabile a difesa schierata. Rovina tutto calciando il rigore decisivo alle stelle.
William Saliba 6 - Vedi sopra. Implacabile sulle palle aeree. Soffre di più quando viene portato fuori zona.
Piero Hincapié 6 - Ha il compito di non scoprire la difesa. Bada al sodo senza concedere nulla.
Martin Odegaard 6 - Gioca alle spalle di Havertz. Appoggia l’azione offensiva e si fa apprezzare anche nei ripieghi difensivi. Viktor Gyokeres 6 - Dà peso all’attacco con la sua forza fisica.
Declan Rice 6.5 - Carisma e fisicità in mezzo al campo. Sempre lucido nelle scelte, le seconde palle sono tutte sue.
Myles Lewis-Skelly 6 - Schierato da mezzala per sporcare le linee di passaggio e ci riesce bene. A 20 anni gioca senza timori. Martin Zubimendi 6 - Gestisce il pallone con grande maestria.
Bukayo Saka 6 - Fa valere poco il suo sprint sulla fascia destra. Si concentra più sulla fase difensiva. Noni Madueke 6.5 - Porta vivacità sulla fascia, per poco non si conquista un rigore.
Kai Havertz 7 - Si conferma l'uomo delle finali, sbloccando la gara ad inizio partita. Spreca anche il raddoppio ma sarebbe chiedergli troppo. Eberechi Eze 5 - Si vede poco fallisce anche il rigore.
Leandro Trossard 6 - Anche per lui gara di sacrificio. Prezioso l’assist involontario che manda in porta Havertz.Gabriel Martinelli 6 - A volte manca la scelta giusta, si riscatta con un rigore da paura.
Allenatore: Mikel Arteta 6.5 - Prepara la partita alla perfezione, sorprendendo Luis Enrique. Va a un passo da uno storico “Double”. Resta la consapevolezza di avere tra le mani una splendida creatura.
Arbitro: Daniel Siebert (Germania) 6 - Adotta un metro arbitrale europeo. Pochi fischi e gestione accorta dei cartellini. Concede un rigore ineccepibile al Psg. Molti più dubbi su quello non concesso all’Arsenal.