Le pagelle di Roma-Bayer Leverkusen: Karsdorp sciagurato, Dybala fantasma

La Roma di Daniele De Rossi perde per 2-0 in casa contro il Bayer Leverkusen. Tra le fila dei giallorossi malissimo Karsdorp, male Dybala ma in generale un po' tutti sono sotto il loro livello abituale. Tra le fila dei tedeschi un solo insufficiente e tanti sette in pagella. Ecco i voti del match dell'Olimpico.

Le pagelle della Roma

Mile Svilar 6: Il portierino della Roma non può niente sul primo gol mentre sul secondo è beffato dal bel tiro di Andrick e forse poteva fare qualcosa di più. Salva i giallorossi in altre due circostanze.

Rick Karsdorp 4: Sciagurato. Con il suo retropassaggio spiana la strada al Bayer Leverkusen con Wirtz che ringrazia. Esce tra i fischi assordanti, ma anche qualche applauso di incoraggiamento, da parte dei tifosi della Roma (dal 62' Angelino 6: Uno dei pochi ad entrare con il piglio giusto. Mette in mezzo il cross che Abraham non capitalizza).

Gianluca Mancini 5,5: Anche lui spesso in ritardo e tagliato in mezzo dalla velocità e dall'imprevedibilità degli attaccanti tedeschi.

Chris Smalling 6: Meglio rispetto al compagno di reparto si arrangia con l'esperienza.

Leonardo Spinazzola 6: Uno dei più posiitivi della Roma con le sue sgroppate e progressioni sulla sinistra.

Leandro Paredes 5: Fa poco filtro e lo fa anche male. Si vede solo come attivo protagonista nella rissa che segue al gol di Andrick (dal 79' Tommaso Baldanzi sv: Entra ma non si vede, mai. Il tempo per giudicarlo però è troppo poco)

Bryan Cristante 5,5: Soffre la mobilità e il palleggio dei centrocampisti del Bayer Leverkusen. Non una buona prestazione la sua

Lorenzo Pellegrini 6: Prova a dare qualità a centrocampo ma anche quantità e il suo assist al bacio per Azmoun testimonia come sia di un livello superiore della visione di gioco.

Stephan El Shaarawy 5: Se con il Milan era stato l'arma a sorpresa per scardinare la difesa eretta da Pioli, contro il Bayer Leverkusen recita scena muta

Romelu Lukaku 5,5: Nel primo tempo si batte come un leone ed è sfortunato visto che il suo colpo di testa si infrange sulla traversa. Nella ripresa si spegne come tutta la Roma (dal 79' Sedar Azmoun 5,5: Si fa anticipare da Hincapie poco prima di calciare in porta. In queste sfide i grandi attaccanti devono sempre farsi trovare pronti)

Paulo Dybala 4,5: Qualcuno si sarà chiesto: "Ma Dybala ha giocato?". Invisibile. Da un giocatore con le sue qualità ci si aspetta sempre qualcosa di più. (dal 90' Tammiy Abraham 5: al 94' da pochi passi la spedisce alta di testa. Bastano quindi 4 minuti per dargli un cinque in pgella)

Allenatore Daniele De Rossi 5,5: Questa volta la sua Roma non è per niente fluida, scaltra e bella. C'è ancora la sfida del ritorno per rimediare ma non sarà affatto facile guadagnarsi la finale.

Le pagelle del Bayer Leverkusen

Matej Kovar 5,5: La traversa lo salva sul colpo di testa di Lukaku e la stessa cosa fa Hincapie in scivolata sull'ex Azmoun. Non vive una serata difficile ma al 94' per poco non combina la frittata uscendo a vuoto su un cross innocuo proveniente da sinistra. Graziato da Abraham

Josip Stanisic 6,5: Altro giocatore fondamentale per il Bayer Leverkusen. Sforna l'assist a Andrich e non butta via un pallone.

Jonathan Tah 6: Soffre la fisicità di Lukaku e il giallo lo condiziona per tutta la partita ma tutto sommato porta a casa la sufficienza.

Edmond Tapsoba 6,5: Come il compagno di reparto soffre il peso specifico di Big-Rom che però non riesce praticamente mai, se non in una circostanza, ad andare al tiro. Muro

Jeremy Frimpong 6,5: La sua velocità mette in costante apprensione la difesa della Roma. Partecipa al gol del 2-0 aggiustando la palla sul piede di Stanisic che servirà poi Andrich. A tratti imprendibile (dall'88' Exequiel Palacios sv)

Robert Andrich 7: Segna un gol spettacolare con un bel tiro da fuori area che beffa Svilar. Durante tutta la partita gioca una partita ad alta intensità a metà campo.

Granit Xhaka 6,5: Cuore, grinta, polmoni ma anche tanta esperienza e qualità. Il centrocampo dei tedeschi non può prescindere dalle geometrie dello svizzero.

Piero Hincapie 6,5 Si vede poco rispetto al solito ma tiene bene la posizione e si prende pochi rischi. Mezzo punto in più per il grande intervento in scivolata su Azmoun al minuto 83'.

Florian Wirtz 7: Si fa trovare al posto giusto nel momento giusto e regala al Bayer una vittoria di platino che permetterà così ai tedeschi di avere un doppio vantaggio visto che la gara di ritorno si giocherà in Germania (dal 77' Jonas Hoffman sv)

Amine Adli 6: Parte bene ma poi pian piano cala di rendimento. La sua prestazione è però assolutamente positiva (dal 77' Nathan Tella sv)

Alejandro Grimaldo 7: Lesto ad intercettare il retropassaggio di Karsdorp e a servire subito Wirtz per la rete del vantaggio. Durante la partita è una spina costante nel fianco della Roma (dal 93' Odolin Kossounou sv)

Allenatore Xabi Alonso 8: Il suo Bayer è una squadra tedesca ma palleggia come una spagnola. Da sottolineare il grandissimo lavoro fatto in quest'annata che potrebbe diventare memorabile

Arbitro: Francois Letexier (Francia) 6,5: Dirige con personalità e gestisce bene la rissa comminando solo due gialli a Xhaka e Spinazzola. Un po' troppo permissivo con i due centrali del Bayer Leverkusen