Panini "Calciatrici 2025-2026", torna l’album che celebra il meglio del calcio femminile italiano

Dopo l’enorme successo dello scorso anno, ‘Calciatrici’ è pronta a raccontare nuove emozioni. La seconda edizione cartacea della collezione Panini dedicata al calcio femminile, che rafforza ulteriormente l’impegno nel valorizzare un movimento in costante crescita, è stata presentata a Roma, presso il Salone d’Onore del CONI. Sul palco, il presidente della FIGC Gabriele Gravina, la presidente della Serie A Women Federica Cappelletti e la Direttrice Mercato Italia Collezionabili di Panini Martina Limoni, ma anche loro, le calciatrici, protagoniste della collezione e che anche quest’anno realizzano un sogno: quello di vedersi su una “figu” dell’album.

Panini “Calciatrici 2025-2026” si compone di 339 figurine, di cui 54 su materiale speciale: dalle protagoniste della Serie A Women, passando per la Serie B e per la novità della Serie C, ogni figurina racconta la forza, il talento e l’identità di un movimento, dal vertice alla base. Il viaggio prosegue con una sezione speciale dedicata ai nuovi trofei in palio nelle competizioni della Serie A Women e agli ultimi importanti risultati ottenuti dalla Nazionale maggiore femminile – rappresentata sul palco dal commissario tecnico Andrea Soncin –, dall’Under 19 e dall’Under 17.

«L’entusiasmo generato dalla prima edizione dell'album Calciatrici è stato straordinario – ha sottolineato Gravina –. Ringrazio Panini, la Serie A Women e la presidente Cappelletti per aver nuovamente creduto in questo progetto, che ha permesso a centinaia di atlete di realizzare un sogno, quello di vedersi su un simbolo della nostra passione calcistica: la figurina. Ma soprattutto ha permesso a tantissime bambine di coltivare lo stesso desiderio e a numerose persone di conoscere il calcio giocato dalle donne».

«Sono felicissima che Panini abbia deciso di riproporre la splendida iniziativa dell'album Calciatrici – le parole della Cappelletti –. La prima edizione non è stata soltanto un successo di vendite, ma soprattutto un fenomeno nazional-popolare, che ha coinvolto bambine, giovani, famiglie, tifose, dirigenti, giornaliste. Siamo cresciute tutte scambiando i doppioni delle figurine dei calciatori, e aver contribuito a far sì che anche le calciatrici avessero la possibilità di rivedersi su una figurina è un’emozione che non si può descrivere a parole».

“Panini Calciatrici 2025-2026” verrà promosso su tutti i camp attraverso i “Panini Days”. L’album verrà distribuito gratuitamente al pubblico negli stadi che ospiteranno le partite, oltre all’ingresso in campo con l’album di tutte le bambine che accompagneranno le calciatrici. Le capitane, invece, si scambieranno le maxi-figurine con i rispettivi loghi prima dell’inizio degli incontri.