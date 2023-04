"Ci vediamo in finale?". Quel retroscena tra Ancelotti e Maldini

E chi se la scorda, Istanbul 2005? Finalissima Milan-Liverpool, 3-0 per i rossoneri nel primo tempo, poi il 3-3, i supplementari e i Reds campioni d'Europa: due anni dopo ci fu la rivincita ad Atene con la doppietta di Filippo Inzaghi ma la ferita dello stadio Ataturk rimane viva ancora oggi. Carlo Ancelotti e Paolo Maldini lo sanno bene perché hanno vissuto quell'incubo ricordandolo dopo il sorteggio di Champions League delle scorse settimane: Milan e Real Madrid potrebbero ritrovarsi a disputare la finale del prossimo 10 giugno così che l'allenatore del Real ha telefonato al direttore dell'area tecnica rossonera augurando a entrambi di ritrovarsi faccia a faccia a Istanbul.

Il racconto di Paolo Maldini

" Paolo, ci vediamo a Istanbul sì? ", è il retroscena che Maldini ha svelato in collegamento videochat con il gruppo di sostenitori Rossoneri Kiev. Il cammino è lungo e tortuoso per entrambe le formazioni ma il destino ha voluto che in finale potrebbe essere un Milan-Real. " Sapete qual è il problema? Che anche Ancelotti, che adesso è al Real, ha una questione in sospeso a Istanbul", ha raccontato ai tifosi come riportato da Repubblica. Anche i supporters presenti nella live chat lo hanno ricordato: i due campioni hanno un conto ancora aperto con quella città e quello stadio nonostante i successi in lungo e in largo che hanno ottenuto da quella data in poi.

Il percorso del Milan

Realisticamente, però, è complicato che (sulla carta) si possano ritrovare Ancelotti e Maldini di fronte il prossimo 10 giugno a Istanbul: se il Real dovrà affrontare dapprima il Chelsea ed eventualmente la vincente tra Manchester City e Bayern Monaco, il Milan si troverà di fronte i quasi campioni d'Italia del Napoli per poi eventualmente affrontare in semifinale i cugini dell'Inter o il fortissimo Benfica. " Non sarà semplice, ma penso che la storia del club ci dia la possibilità di crederci. È successo già altre volte - ha dichiarato Maldini ai tifosi sul web - Quando si arriva a marzo-aprile, quando arriva la Champions League, si può trasformare una stagione in qualcosa di incredibile. Abbiamo questa possibilità e vogliamo sfruttarla" .

L'importanza dei sogni