Sorteggio Champions, è derby Milan-Napoli. L'Inter trova il Benfica

Benfica-Inter e Milan-Napoli nei quarti di finale di Champions League. L'urna di Nyon ha emesso il proprio verdetto disegnando il cammino delle otto squadre rimaste in corsa fino alla fine di Istanbul. Derby italiano tra il Milan di Pioli e il Napoli di Spalletti, con la gara di ritorno che verrà disputata al Maradona. L'Inter di Inzaghi invece se la vedrà con il Benfica giocando l'andata in Portogallo. In caso di passaggio del turno dei nerazzurri ci sarà un derby tricolore anche in semifinale.

Si è verificata l'unica condizione che ha modificato l'andamento del sorteggio e riguardava la città di Milano. Con Milan e Inter ancora in corsa, il regolamento Uefa dice che non si possono disputare due partite di Champions League nello stesso stadio nell'arco di 24 ore.

Con il Milan che ha chiuso lo scorso campionato davanti all'Inter, sono stati i nerazzurri - sorteggiati in casa come i rossoneri - a invertire il proprio accoppiamento, disputando così la gara di ritorno al Meazza.

Il tabellone dei quarti

Sfida 1: Real Madrid vs Chelsea

Sfida 2: Benfica vs Inter

Sfida 3: Manchester City vs Bayern Monaco

Sfida 4: Milan vs Napoli

Le semifinali

Sfida 4 vs Sfida 2

Sfida 1 vs Sfida 3

Le date

Quarti di finale: andata 11-12 aprile, ritorno 18-19 aprile.

Semifinali: andata 9-10 maggio, ritorno 16-17 maggio.

Finale: 10 giugno a Istanbul

Le reazioni

Intervistato sui canali Mediaset, Franco Baresi ha parlato così del sorteggio dei quarti di Champions che vede i rossoneri sfidare il Napoli: "Il Napoli sarà difficile, sta facendo un grande percorso e saranno partite aperte. Dovremmo essere bravi, alzare il livello e fare grandi prestazioni. Le competizioni europee sono particolari. Il Napoli sta dimostrando di essere superiori a tutti, ma il Milan ha una storia e possiamo giocarcela fino in fondo". Sull'avversario: "Osimehn è un grande attaccante, fa gol in tutto i modi. Bisogna tenerlo lontano dall'area. Il Napoli crea occasioni, ha qualità, c'è Kvara sull'esterno, Zieliniski, Lobotka... è una squadra da tenere in considerazione e sappiamo quali sono le loro qualità".