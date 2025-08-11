Parare coi piedi

A Parigi non vanno più di moda i portieri di una volta, quelli che parano con le mani. Al Paris Saint Germain hanno deciso che Gigio Donnarumma ha fatto ormai il suo tempo, ha vinto tutto ma deve sloggiare per fare posto a Lucas Chevalier, pagato 55 milioni di euro.

Il neo arrivato, nel comunicato di presentazione del club, è abile tra i pali ma anche nei contrasti, nei palloni alti e soprattutto nella distribuzione del gioco, perché ha i piedi buoni. Il ragazzo ha postato il primo giorno al centro di allenamento con immagini romantiche, accompagnate dal Notturno opera 9 numero 2 di Chopin. Finita l'epoca di quelli che sapevano usare le mani e deviare o parare palloni impossibili, «Goal», la splendida poesia di Umberto Saba, oggi non ha più significato.

Il portiere caduto alla difesa ultima vana, contro terra cela la faccia, a non veder l'amara luce.

Il compagno in ginocchio che l'induce con parole e con mano, a rilevarsi, scopre pieni di lacrime i suoi occhi.

All'asturiano Luis Enrique non piacciono le rime baciate, Gigio Donnarumma si faccia una ragione, Parigi val bene una mossa. Voilà