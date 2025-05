Ascolta ora 00:00 00:00

Donnarumma para, Fabian Ruiz e Hakimi segnano, il Paris St Germain va in finale con una fetta di little Italy, reduci della serie A e il nostro portierone che ribadisce, nella serata parigina di champions, la grande prestazione offerta da Sommer contro il Barcellona. Per i francesi grandi cocoricò perché il Psg è la prima squadra di Francia a raggiungere per due volte la finale della coppa più importante e si può pensare alla rabbia schiumante di Mbappé che partito dalla tour Eiffel per cercare denari, gloria e trionfi, si ritrova cornuto e mazziato a Madrid, fuori dalla coppa, per ora fuori dalla vittoria in Liga mentre i suoi ex allonsenfants de la patrie sono pronti a giocarsela a Monaco di Baviera.

Partita senza sussulti, l’Arsenal le ha provate tutte ma Luis Enrique, a differenza del suo collega Flick e dello stesso Arteta, ha sapienza tattica anche in fase difensiva, il Paris St Germain ha connotati di gioco superiori al Barcellona e questo lo sa bene Inzaghi, lo sanno bene i suoi, così come gli ex del nostro campionato, appunto Donnarumma, Ruiz, Hakimi, Marquinos e Kvara conoscono la pelle del lupo nerazzurro che non muore mai. Si preannuncia, dunque, una finale “latina”, nello spirito e nel football, Luis Enrique ha già vinto la champions con il Barcellona di Messi e compagni, Inzaghi ha voglia matta di iscriversi al club.