"Parleranno i miei avvocati...": Vieri contro Cassano, Ventola e Adani

La telenovela infinita dell'ormai defunta "Bobo Tv", il format che vedeva impegnati alla conduzione gli ex amici Christian Vieri, Daniele Adani, Nicola Ventola e Antonio Cassano, si arricchisce di un nuovo capitolo, come sempre carico di polemiche e risentimenti.

La fortunata trasmissione, nata dalla semplice idea di Bobo Vieri di riunire qualche vecchio collega durante il periodo dei lockdown per lasciarsi andare a ricordi e raccontare qualche aneddoto poco noto agli appassionati di calcio di tutta Italia, ha chiuso i battenti in quella che era stata la sua formula coi quattro conduttori. Dalle sue ceneri, nel novembre del 2023 era nato il Bobo Vieri Talk Show, nel quale non c'era più spazio per gli ex colleghi dell'ex attaccante dell'Inter Adani, Ventola e Cassano. Un'estromissione che aveva lasciato l'amaro in bocca ai tanti fan del vecchio format oltre che il dente avvelenato negli ex co-conduttori del programma.

Tra frecciatine e messaggi ambigui caricati sui social, lo scontro si era fatto fin da subito particolarmente acceso, soprattutto tra Vieri e Adani, il più deluso e ferito per l'inattesa esclusione. L'ultimo episodio si è verificato qualche giorno fa, quando gli ex protagonisti della "Bobo Tv" hanno fatto un annuncio che ha scatenato un vero e proprio terremoto sui social, e non solo per il suo contenuto ma anche per le parole che lo hanno accompagnato.

Daniele Adani, Nicola Ventola e Antonio Cassano hanno infatti annunciato la nascita di un loro nuovo programma online. Come prevedibile, il commento più ficcante è stato quello dell'ex Fantantonio: "Voglio dire a qualche pagliaccio, buffone e pezzo di m… che stiamo tornando e vi vengo a prendere tutti" . Impossibile non leggere un riferimento a Christian Vieri e al suo attuale programma.

Valerio Staffelli non poteva davvero lasciarsi sfuggire l'opportunità di misurare il livello di "attapiramento" di Bobo, per cui lo ha raggiunto per consegnargli il celebre premio simbolo di Striscia La Notizia. Il servizio integrale sarà trasmesso nella puntata del tg satirico che andrà in onda nella serata di oggi, venerdì 8 marzo.