L'aggressione del cane e il morso ai genitali: cos'è successo all'ex Roma Carles Pérez:

Tanta preoccupazione per Carles Pérez, ricoverato in ospedale in gravi condizioni dopo essere stato azzannato da un cane. Mentre il personale medico valuta come preocedere, cresce l'ansia per lo stato in cui si trova l'ex calciatore della Roma, attaccante dell'Arīs Salonicco.

Stando a quanto riferito dalla stampa estera, il calciatore spagnolo sarebbe stato morso ai genitali da un cane mentre cercava di dividere l'animale da un altro. Lo scontro fra i due animali deve essere stato a dir poco violento, se nella frenesia del momento il cane si è rivoltato contro di lui, azzannandolo senza remore. A quanto pare la ferita, inferta all'inguine, sarebbe molto profonda e coinvolge anche la zona dei testicoli. Da qui l'allarme e la corsa in ospedale, per la precisione al pronto soccorso di Salonicco, dove si trova ricoverato. Secondo le ultime informazioni rilasciate, Pérez si trova sotto osservazione e in queste ore il personale dell'ospedale greco sta valutando che cosa fare. Si parla di intervento chirugico. Il calciatore è inoltre assistito dalla propria società calcistica, la Arīs Salonicco, che si è messa a sua completa disposizione.

Può darsi che i prossimi giorni Pérez possa decidere di denunciare il padrone del cane che lo ha aggredito. Sembra infatti che il calciatore si sia imbattuto nell'animale e nel suo proprietario mentre stava passeggiando per strada con il proprio cane. L'ex Roma avrebbe visto arrivare l'altro cane, lasciato libero, e questo ha aggredito il suo. Nel tentativo di salvare la bestiola, il calciatore è stato aggredito.

Stando alle ultime notizie

che arrivano dalla Grecia, al calciatore sono stati applicatidi sutura. Si spera che non si debba procedere anche con un intervento, con conseguente stop di alcune settimane per la convalescenza.