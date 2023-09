Paura per Lautaro Martinez e sua moglie: furto nel loro ristorante a Milano

Brutto inizio di settimana per Lautaro Martinez, nonostante il derby vinto in maniera roboante contro il Milan. Il Toro, infatti, ha subito un furto nel suo locale "Coraje" in pieno centro di Milano. Il bottino è stato però misero per i ladri, di circa 1.000 euro, ma resta lo sdegno per aver subito un'infrazione nella sua proprietà. Il ristorante è infatti di proprietà del 26enne attaccante argentino e della moglie Agustina Gandolfo. Il furto, molto probabilmente, è stato subito nella nella tarda serata o nella notte di domenica 17 settembre con i dipendenti del locale che si sono accorti dell'irruzione dei ladri questa mattina vista la porta secondaria forzata. La polizia di Milano sta indagando per cercare di scovare i responsabili di questa rapina tramite l'ausilio delle telecamere di sorveglianza e secondo le prime ricostruzioni sembra che siano stati quattro uomini incappucciati a fare irruzione nel ristorante "Coraje", situato nel ricco e rinomato quartiere di Brera.

Testa al campo

Per Lautaro Martinez, però, è già tempo di pensare al campo dato che mercoledì sera l'Inter sarà di scena a San Sebastian sul campo della Real Sociedad all'esordio in questa Champions League 2023-2024. I nerazzurri sono andati vicino alla conquista della coppa dalle grandi orecchie ma puntano a riconfermarsi in questa stagione in un girone che oltre agli spagnoli vedrà affrontare squadre temibili come Benfica e Salisburgo. Per il capitano nerazzurro non ci sarà respiro visto che giocherà dal primo minuto con al suo fianco molto probabilmente non Marcus Thuram, mattatore del derby contro il Milan, bensì Marko Arnautovic che ha voglia di mettersi in mostra e di realizzare il primo gol in assoluto con la maglia dell'Inter.

Simone Inzaghi opterà per un turnover moderato con Benjamin Pavard pronto al suo esordio in campo in difesa con Acerbi-De Vrij e Bastoni in difesa con Sommer sempre titolare in porta. In mezzo al campo Frattesi avrà la sua chance dal primo minuto con Calhanoglu e uno tra Barella e Calhanoglu con l'armeno favorito sull'italiano che potrebbe così tirare il fiato. Sugli esterni ballottaggio Dumfries-Cuadrado con il primo favorito mentre a sinistra potrebbe partire dall'inizio il brasiliano Carlos Augusto che contro il Milan non ha fatto sentire minimanente la differenza con il titolare Federico Dimarco.

Questa notizia, sicuramente spiacevole, non farà però di certo perdere la concentrazione al capitano nerazzurro diventato il vero leader della squadra di Simone Inzaghi per quanto fatto vedere in questi ultimi tre anni in cui è cresciuto in maniera esponenziale diventando uno dei migliori nel suo ruolo e con ancora ampi margini di miglioramento dal punto di vista realizzativo. La sfida contro la Real Sociedad testerà le ambizioni dell'Inter che da vicecampione d'Europa ha voglia ancora una volta di fare sentire la sua voce e di confermarsi come una delle squadre più forti in circolazioni