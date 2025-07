Paz resta e Como sogna in grande

Asse caldo di mercato tra Milan e Bruges: il ds rossonero Tare è pronto a rilanciare a 32 milioni più bonus per chiudere l’arrivo del centrocampista svizzero Jashari in rossonero. Il calciatore elvetico ha messo in stand-by Dortmund e squadre inglesi per sbarcare a Milano. Pronto un contratto fino al 2030 da 2,4 milioni a stagione. Un affare tira l’altro e il Diavolo potrebbe pescare in Belgio anche l’erede di Theo Hernandez ormai diretto all’Al Hilal di Simone Inzaghi. Fari puntati su De Cuyper, che ha messo in stand-by l’offerta del Brighton per aspettare il Milan. Proposto in quadriennale con opzione per il quinto anno al nazionale belga, che ha già detto si alla formazione rossonera. Manca ora la quadra tra i due club: previsti nuovi contatti nei prossimi giorni. Intanto domani previste le visite mediche per Ricci, prelevato dal Torino per 25 milioni. Le farà oggi invece Bonny con l’Inter.

Si complica per i nerazzurri il sogno Nico Paz, visto che il fantasista del Real Madrid (hanno recompra a loro favore fino al 2027) dovrebbe restare al Como. Infine il Napoli è a un passo da Lang del PSV (operazione da 28 milioni più bonus) e Lucca dell’Udinese (pronti 30 milioni).

Gli azzurri a metà settimana rivedranno poi il Bologna per Ndoye e Beukema. Lavori in corso.