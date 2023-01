Perla di Chiesa, la Juventus piega 2-1 il Monza: ai quarti ci sarà la Lazio

La Juventus di Massimiliano Allegri, imbottita di seconde linee, non sbaglia contro l'ottimo Monza di Raffaele Palladino, vince 2-1 e stacca il pass per i quarti di finale dove se la vedrà contro la Lazio dell'ex Maurizio Sarri (che ha avuto la meglio per 1-0 sul Bologna). A decidere il match dello Stadium le reti di Moise Kean e Federico Chiesa, con in mezzo la rete del pareggio siglato dall'ex canterano del Milan Mattia Valoti. La partita è stata tesa ed equilibrata dal primo all'ultimo minuto, con Allegri che nella ripresa ha inserito i pezzi da novanta, Di Maria e Chiesa, per provare a vincerla e puntualmente il successo è arrivato.

I brianzoli si confermano in un buon momento di forma visto che hanno tenuto testa e alla pari ad una grande squadra come la Juventus che aveva però voglia di rivalsa dopo il pesantissimo 5-1 subito contro il Napoli. La Juventus, dunque, si giocherà l'accesso alle semifinali contro i biancocelesti di Sarri che hanno piegato 1-0 il Bologna. Da segnalare il gol meraviglioso di Federico Chiesa che torna alla rete dopo 378 giorni dall'ultima volta: era il 6 gennaio del 2022. Tra le fila del Monza, da segnalare anche il ritorno in campo, dopo oltre due mesi di assenza per il brutto infortunio subito contro il Verona, di Stefano Sensi. Il quadro della Coppa Italia è andato così delineandosi con le semifinali della parte alta che vedranno opposte Inter-Atalanta e Juventus-Lazio, nella parte bassa Fiorentina-Torino e Roma-Cremonese.

La cronaca della partita

La Juventus parte forte e al 5' va vicina al gol con Fagioli ma la palla finisce fuori. Passano tre minuti, e la Vecchia Signora passa in vantaggio: Soulé serve McKennie che crossa benissimo per Kean che di testa fulmina Cragno. Il Monza, però, non si scoraggia, resta in partita e al 24' pareggia con Valoti che decolla di testa sul corner battuto da Colpani. Al 26' è Valoti a servire Colpani ma Perin fa buona guardia. Al 34' ci prova da fuori Iling Jr ma senza fortuna e un minuto dopo Cragno manda in angolo la conclusione di Soulé . In pieno recupero Valoti e Miretti vanno a contatto in area di rigore bianconera: il giocatore della Juventus chiede rigore ma per l'arbitro non c'è niente.

Nella ripresa Ranocchia ci prova dalla distanza ma Perin para senza problemi. Al 49' Cragno è invece bravissimo a bloccare in spaccata nell'uno contro uno Kean. I due tecnico si affidano ai cambi ma la partita non svolta né da una parte né dall'altra. A 71' Colpani si libera bene al tiro di sinistro: para a terra Perin. Al 75' Di Maria sfonda sulla sinistra e la mette in mezzo per Danilo che calcia e colpisce la traversa con deviazione, la palla arriva a Kean che da due passi segna il 2-1 ma l'arbitro annulla per offside.

Al 78' la Juventus passa in vantaggio con Chiesa che se ne va via di forza ad Antov, converge sul destro e fa partire una tiro a giro imparabile per Cragno. Torna al gol il figlio d'arte che non segnava da più di un anno, era il 6 gennaio del 2022. Il Monza ci prova fino alla fine ma senza risultato è anzi, è la Juventus a sfiorare il tris con Milik che non trova il bersaglio grosso all'88'. Grande giocata di Di Maria al 90' che fa tutto bene tranne il tiro visto il suo tentativo di rabona ben parato da Cragno.

Il tabellino

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Rugani, Danilo; McKennie, Fagioli (74' Di Maria), Paredes, Miretti (60' Locatelli), Iling jr (74' Alex Sandro); Soulé (60' Chiesa); Kean (82' Milik)

MONZA (3-5-1-1): Cragno; Marlon, A.Carboni (57' Carlos Augusto), Pablo Marì; Antov (82' Sensi), F.Ranocchia, Pessina (57' Rovella), Colpani D'Alessandro (67' Izzo) ; Valoti (67' Vignato), Gytkjaer.

Marcatori: 8' Kean (J), 24' Valoti (M), 78' Chiesa

Ammoniti: Antov (M), Rovella (M)

Arbitro: Ivano Pezzuto (sezione di Lecce)