"Ha pesantemente insultato Oriali": le accuse ad Allegri

La gara di Supercoppa Italiana tra Napoli e Milan finita con la vittoria dei partenopei che lunedì prossimo si giocheranno il trofeo con una tra Inter e Bologna non si è conclusa dopo i 90 minuti più recupero, sul campo, ma presenta delle scorie che vanno al di là del fischio finale dell'arbitro con le accuse del Napoli al mister rossonero, Massimiliano Allegri, che nel corso della gara avrebbe insultato più volte Gabriele Oriali, coordinatore dello staff tecnico.

La nota del Napoli

È netta e decisa la posizione della società di De Laurentiis sui propri canali ufficiali. " La SSC Napoli condanna con fermezza l’atteggiamento dell’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri che, durante la semifinale di Supercoppa Italiana, alla presenza di decine di persone a bordocampo e in diretta televisiva, ha pesantemente insultato Gabriele Oriali con termini offensivi e reiterati", si legge in una nota pubblicata dal club.

Cosa è successo

Il Napoli basa le sue accuse anche sulle numerose telecamere presenti allo stadio di Riad per poter certificare quando scritto sulla nota. " Auspichiamo che tale aggressione, totalmente fuori controllo, non passi inosservata, a maggior ragione perché, con 33 telecamere impegnate nella produzione dell’evento, è impossibile non riscontrare quanto avvenuto" . Accuse pesanti, dunque: da capire se davvero verrà utilizzata una "prova televisiva" per Allegri o se la vicenda si risolverà senza conseguenze. Sicuramente si percepiva tensione nel corso della gara e soprattutto con uno scontro di gioco tra Rabiot e Politano senza nessuna conseguenza per il rossonero che ha commesso il fallo.

Le parole di Allegri

Al di là del fatto che Conte e Allegri non si sono scambiati nessun saluto al termine della gara, in conferenza stampa l'allenatore rossonero non ha mai fatto menzione a questo particolare episodio ma limitandosi a parlare della partita e della difesa del Milan che non è stata all'altezza della situazione. " Potevamo comportarci meglio su entrambi i gol ma è stata una partita giocata bene da entrambe le squadre, loro sono stati più bravi in fase difensiva. Prendiamo gol in maniera fin troppo facile e dobbiamo migliorare ". In aggiunta, Allegri ha poi certificato la vittoria degli avversari.

Abbiamo affrontato un Napoli forte, lo sapevamo. Potevamo comportarci meglio sui due gol, è stata una partita ben giocata da parte delle due squadre. Loro hanno fatto meglio la fase difensiva e hanno vinto meritatamente

”.