"Il più bel regalo". Tacconi torna a camminare: l'emozionante video del figlio

Passo dopo passo - è proprio il caso di dirlo - il grande campione non molla. La battaglia di Stefano Tacconi " non è ancora finita ", certo, ma i segnali di ripresa dell'ex portiere bianconero sono incoraggianti. Ora, in modo particolare. Nelle scorse ore sui social è comparso un video che ha documentato i piccoli ma significativi progressi che lo sportivo sta compiendo nella riabilitazione dopo l'aneurisma cerebrale accusato lo scorso 23 aprile. A otto mesi da quel tragico malore, con il conseguente ricovero in terapia intensiva, l'ex calciatore ha iniziato a deambulare, con l'assistenza dei medici.

A raccontare questo emozionante miglioramento è stato sui social Andrea Tacconi, figlio dell'ex portiere juventino. Nel giorno di Natale, il giovane ha pubblicato su Instagram un breve video nel quale si intravede suo padre mentre - con l'aiuto di un deambulatore - compie i primi passi nel centro di riabilitazione in cui è ricoverato. " Il più bel regalo di Natale ", ha scritto Andrea, lasciando trasparire la comprensibile gioia della sua famiglia. Quegli stessi sentimenti hanno coinvolto, a distanza, anche i tanti amici e i fan che da mesi tifano affinché l'ex campione bianconero si riprenda e riesca a vincere la sua partita più impegnativa.

A maggio Tacconi aveva lasciato la rianimazione per essere trasferito in reparto, poi, a giugno, la svolta con il trasferimento presso il Presidio Riabilitativo Borsalino dell'Azienda Ospedaliera di Alessandria per l’inizio del percorso di riabilitazione. Intanto, come aveva raccontato in tv sua moglie, l'ex calciatore aveva iniziato a comunicare con i propri cari attraverso dei gesti semplici e con alcuni messaggi scritti. " Cerca di parlare e di esprimersi, ma fa fatica. Cerchiamo di leggere il labiale ", aveva spiegato al donna. Il percorso di riabilitazione è poi proseguito sino all'attuale e importante progresso documentato sui social.