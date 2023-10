Attenzione alle scommesse illegali: come funzionano e quali sono i siti non a norma

Il terremoto sulle scommesse dei calciatori professionisti sulle piattaforme online illegali ha squarciato il mondo del calcio: le rivelazioni fatte da Fabrizio Corona saranno tutte da dimostrare, la Procura indaga e fa il suo corso ma di sicuro c'è già stato un mea culpa, quello di Nicolò Fagioli che si è autodenunciato e rimane in attesa di quali saranno i provvedimenti in suo carico.

Come funziona il sistema illegale

Innanzitutto iniziamo con il dire che si può scommettere su tutto, dal calcio al poker a qualsiasi altro sport ma sono tante le differenze con i sistemi legali: la prima cosa che invoglia i ludopatici e coloro i quali non potrebbero scommettere secondo legge (Articolo 24 del Codice di Giustizia Sportiva) è il totale anonimato: nel momento in cui ci si registra sui portali illegali basta soltanto l'account e la conferma via mail, non c'è alcuna richiesta di documenti di identità come accade obbligatoriamente sui portali autorizzati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Come scoprire i siti non a norma

Sono facili i "segreti" per capitare che ci si imbatta in qualcosa di sbagliato: ad esempio, i portali che non hanno il dominio in ".it" ma, ad esempio, ".com". Attenzione, perché spesso sul link del sito illegale subito dopo il .com c'è "/it" a far pensare che sia un sito perfettamente in linea con i regolamenti. Il problema è che queste piattaforme si trovano alla luce del sole: basta andare su un motore di ricerca e ci si imbatte in siti in cui è scritto testualmente che " Grazie a licenze rilasciate non da autorità italiane, come l’Autorità delle Dogane e dei Monopoli, ma estere, questi casinò garantiscono sicurezza e affidabilità e allo stesso tempo nuove possibilità di gioco" . Ecco, esattamente tutto ciò che non si deve fare.

Gli errori da non commettere

Il giocatore seriale viene invogliato anche da quote più alte del normale e la possibilità di scommettere davvero su tutto, anche sulla singola ammonizione o il numero di calci d'angolo ma le opzioni sono centinaia. Un altro aspetto che dà linfa ai ludopatici è la mancanza di un "tetto" alle scommesse: mentre i più famosi portali autorizzati non consentono vincite senza limiti e non consentono puntate che vanno al di sopra dei 10mila euro, su quelli illegali tutto ciò è fattibile.

Come ricorda Repubblica, le licenze vengono spesso rilasciate da Paesi dove i controlli non sono proprio così accurati: Malta su tutti ma anche isole caraibiche, ad esempio. Lo dicono loro stessi invogliando gli "ignari" scommettitori: " Tutto in maniera legale: questa tipologia di casinò sceglie di richiedere una licenza internazionale per il web gaming, attraverso paesi come l’isola di Curacao, nelle Antille olandesi (dove è attiva l’eGaming Authority) o Malta, con la MGA" .

Qual è il giro d'affari illegale

I professionisti credono che possano rimanere anonimi magari passando il denaro a qualche agente che scommette per loro e la promessa di dare i soldi non appena ci si incontra, tutto questo comunicato tramite Telegram e WhatsApp per essere ancora più sicuri di non essere scoperti. La criminalità fattura cifre enormi riciclando, con le scommesse illegali, il denaro sporco: possono anche permettersi di perdere qualche migliaio di euro ma tanto poi i soldi li fanno nuovamente con un circolo vizioso che non finisce mai. Chi è malato di gioco, quindi, senza un tetto alle spese non ha più un potere di autocontrollo e spende anche centinaia di migliaia di euro in poco tempo andando ben al di sopra delle proprie possibilità.

La Gazzetta dello Sport sviscera i numeri della battaglia quotidiana che l'Agenzia delle Dogane e Monopoli combatte con quasi diecimila siti oscurati, circa 400 in più rispetto al 2023, con un giro d'affari incedibile che è quasi alle soglie di 20 miliardi di euro l'anno.