"Oggi faccio il quarto nome. Gioca nella Roma". L'ultima bomba di Corona sul calcioscommesse

Fabrizio Corona non ha alcuna intenzione di fermarsi e rivelerà il quarto giocatore, coinvolto nel giro delle scommesse illegali. "Alle ore 14 su dillingernews farò il quarto nome dello scandalo scommesse che sta colpendo il mondo del calcio, è un terremoto''. Lo ha anticipato all'Adnkronos Fabrizio Corona che aveva già svelato ieri i nomi di Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo. ''Gioca nella Roma'', sostiene l'ex fotografo dei vip.

C'è ancora grande incredulità all'interno del sistema calcio italiano, dopo il blit della polizia nel ritiro della Nazionale a Coverciano per notificare gli avvisi di garanzia agli azzurri Tonali e Zaniolo. Secondo la Repubblica sarebbero in totale dieci i giocatori coinvolti. Tra questi c’è anche un altro juventino, ma, sostiene il quotidiano, non di primo piano. E altri calciatori di Serie A. Ma è evidente che alla luce di quanto potrebbe rivelare oggi Corona, la bufera sia solo all'inizio.

Tutti gli "incroci pericolosi" di Corona

Gli "incroci pericolosi" di Corona con il mondo del calcio sono numerosi e sono iniziati oltre 20 anni fa, quando era il re dei paparazzi e finivano sulla sua scrivania foto di calciatori, vip e personaggi del jet set.

Uno dei precedenti più famosi è relativo all'acquisto da parte dell'allora a.d. del Milan, Adriano Galliani, di alcune foto imbarazzanti nelle quali c'era Francesco Coco, allora terzino rossonero, nudo sul ponte di una barca in compagnia di altri cinque ragazzi. Il dirigente rossonerò pagò 36 milioni di lire e li trattenne dagli stipendi del calciatore. L'ex terzino invece sborsò, stavolta direttamente a Corona, altri 6.000 euro per alcune foto all'uscita dall'Hollywood mentre baciava un presunto transgender.

Nella rete di Corona era finito anche David Trezeguet, paparazzato con una donna che non era la moglie. Per non avere problemi in famiglia il francese acquistò quelle foto per 25.000 euro. Per questo episodio la Cassazione aveva condannato il fotografo a cinque anni di reclusione, condotto in carcere per un cumulo di pena (oltre 7 anni).

Noto anche il caso di Alberto Gilardino. L'attuale tecnico del Genoa, all'inizio della sua carriera da giocatore, aveva dato 6.000 euro a Corona per ritirare dal mercato delle foto che lo ritraevano, dopo una serata in discoteca con degli amici e un'amica.

Fece scalpore anche lo scandalo di Adriano. Nel periodo più difficile della sua carriera, il brasiliano fu ritratto in 6 foto durante una festa con alcune prostitute nel giardino della sua casa a San Fermo della Battaglia. L'Inter decise di non comprarle (vennero acquistate in Spagna per 3.000 euro) e l'Imperatore denunciò l'estorsione.