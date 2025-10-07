Del Piero, la gaffe che può costare cara: cosa è successo

Lo spoiler non avrà di certo fatto piacere all'azienda tedesca, soprattutto considerando il fatto che l'anticipazione può potenzialmente causare un contraccolpo economico milionario, ma ormai c'è poco da fare: la foto condivisa da Alessandro Del Piero con una Storia su Instagram, nella quale si vedono chiaramente le maglie approntate da Adidas per i Mondiali 2026, ha fatto il giro dei social e del web, diventando in breve virale.

L'ex capitano della Juventus, resosi conto dei problemi che sarebbero potuti derivare da quello scatto, ha prontamente rimosso l'immagine dal suo profilo, ma ormai i tanti appassionati di calcio che lo seguono sui social avevano già provveduto a salvarla e a condividerla a loro volta.

Nei giorni scorsi, Del Piero è stato invitato a Brooklyn (NewYork) insieme ad altri ex colleghi come Zinedine Zidane, Marcos Cafù, Jurgen Klinsmann e Xavi, per prendere parte alla presentazione in anteprima da parte di Adidas del "Trionda", il pallone ufficiale della Coppa del Mondo 2026 che si giocherà tra Stati Uniti, Canada e Messico la prossima estate. Gli ospiti hanno avuto anche il grande privilegio di vedere in anteprima le magliette che la multinazionale tedesca ha già realizzato per le nazionali che vestono il suo marchio.

Nel lungo corridoio immortalato dall'ex numero 10 della Juve è possibile scorgere numerosi manichini, ciascuno dei quali con indosso una divisa ufficiale targata Adidas: davanti a tutte la prima e la seconda dell'Argentina, poi è possibile scorgere, tra le altre, il Messico, la Germania, la Spagna, l'Italia, il Giappone, l'Ucraina, la Svezia, la Giamaica e la Scozia. Solitamente le aziende che realizzano i kit per delle competizioni così importanti tentano di evitare ogni genere di anticipazione, con l'obiettivo di massimizzare gli introiti, per quanto sia sempre molto complicato contrastare la fuga di notizie.

Tutto si sarebbe potuta attendere Adidas, tranne che Del Piero, colto da grande entusiasmo e certamente senza alcuna malizia , potesse

condividere una foto con le sue magliette per i prossimi Mondiali. Compresa la gaffe il campione del Mondo 2006 ha tentato di porre rimedio eliminando la sua storia, ma in tanti avevano già salvato il preziosissimo scatto.