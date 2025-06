Pippo Inzaghi resta in Serie B: siederà sulla panchina del Palermo

Adesso è ufficiale, Pippo Inzaghi è il nuovo allenatore del Palermo. Dopo aver conquistato la storica promozione in Serie A col Pisa, il tecnico piacentino ha scelto il progetto del club rosanero, che ha un unico grande obbiettivo: riportare il Palermo nella massima serie.

Archiviata la gestione Dionisi, la società di Viale del Fante ha annunciato la scelta del nuovo allenatore con una nota ufficiale: "Il Palermo FC comunica di aver affidato l’incarico di allenatore della Prima Squadra a Filippo Inzaghi. Il tecnico, a partire dal prossimo 1° luglio, si legherà al Club rosanero con un contratto pluriennale. A Inzaghi il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero".



Subito dopo il tecnico ha commentato l'inizio della nuova avventura, con un video pubblicato su Instagram, condiviso anche dal club: "Il momento giusto esiste, ho sempre pensato che fosse così, anche se più volte mi sono sentito ripetere il contrario, che bisogna agire e basta perché il tempo dilata ma non risolve. Però c’è sempre un momento giusto. E accorgersi del suo arrivo è un talento prezioso. Ho giocato una vita sulla linea del fuorigioco aspettando il momento giusto per scattare verso la porta. Ho vinto molto, ho sofferto molto, ho esultato molto, in una parola: ho vissuto molto. Ma ogni cosa che ho fatto, l’ho fatta al momento giusto. Anche questa".

Nella sua carriera, Inzaghi può essere considerato un vero specialista in promozioni. Alla guida del Venezia conquistò quella dalla C alla B. Al Benevento e al Pisa le due imprese più importanti: con giallorossi e nerazzurri promossi in massima serie grazie a due annate straordinarie. L'ultima volta che il Palermo ha giocato in A è stata nella stagione 2016-2017: un traguardo che manca ormai da 8 anni. A Inzaghi il compiuto di riportare i rosanero nel calcio che conta, dopo i fasti dell'era Zamparini.

Nel frattempo, il tecnico piacentino ha già cominciato a studiare l'attuale rosa, insieme al ds Osti. L’idea di fondo non è quella di rivoluzionare tutto, ma di intervenire in modo mirato. Una delle priorità riguarda la porta: l’obbiettivo è riportare Emil Audero in Sicilia. Il portiere, arrivato a gennaio dal Como in prestito secco, ha convinto per rendimento e personalità. Il reparto che richiede il maggior intervento è la difesa. Al momento, le uniche certezze sono rappresentate da Magnani e Ceccaroni. Tra i possibili rinforzi si parla di Marcandalli, centrale di proprietà del Genoa.

A centrocampo, si dovrebbe puntare ancora su Segre, Ranocchia, Blin e Gomes. Piace molto Salvatore Esposito dello Spezia ma al momento le richieste dei liguri sono molto elevate.

In attacco Inzaghi potrebbe chiedere un suo pupillo, Moreo del Pisa. Un tassello che andrebbe a supportare la coppia, quanto mai centrali nel progetto tecnico. Si partirà dai loro gol per puntare alla promozione.