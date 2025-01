Playoff Champions League: scongiurato un derby Milan-Juventus. Ecco gli accoppiamenti

Ascolta ora 00:00 00:00

Saranno Juventus-Psv Eindhoven, Milan-Feyenoord e Atalanta-Bruges i tre incontri playoff della Champions League per le nostre italiane. Scongiurato un derby tra bianconeri e rossoneri che avranno così la possibilità, entrambe, di staccare il pass per gli ottavi di finale. Andata: 11-12 febbraio, ritorno 18-19 febbraio. Atalanta e Milan giocheranno fuori casa la prima partita e tra le mura amiche la sfida di ritorno mentre la Juventus giocherà allo Stadium la gara d'andata in trasferta quella di ritorno non essendo inserita nelle teste di serie. Una volta finiti i playoff, venerdì 21 febbraio ci sarà il sorteggio che definirà invece gli ottavi di finale di Champions League con Milan e Juventus che in caso di passaggio del turno potrebbero incrociare una tra Arsenal e Inter, mentre l'Atalanta potrebbe incontrare una tra Lille e Aston Villa.

Squadre direttamente agli ottavi di finale

Liverpool, Barcellona, Arsenal, Inter, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lille e Aston Villa

Ecco gli accoppiamenti degli spareggi per qualificarsi agli ottavi di finale di Champions League

Brest-Psg

Monaco-Benfica

Manchester City-Real Madrid

Celtic-Bayern Monaco

Juventus-Psv

Feyenoord-Milan

Bruges-Atalanta

Sporting Lisbona-Borussia Dortmund

Le avversarie delle italiane

Il Psv Eindhoven è primo in campionato davanti all'Ajax di Farioli e in questa Champions League hanno fatto discretamente. Gioco offensivo e calciatori di talento uniti a un calcio aggressivo fanno della formazione olandese un avversario da affrontare con il massimo della concentrazione. Tra l'altro, i bianconeri hanno già affrontato gli olandesi durante il maxi girone e vinto per 3-1. Gara d'andata a Torino, sfida di ritorno in Olanda.

Il Feyenoord ha perso l'ultimo match di Champions League per 6-1 ma tutto sommato hanno disputato una buona competizione nei girone per le loro qualità. A breve perderanno l'attaccante Gimenez, che andrà proprio al Milan che sarà favorito in questo spareggio. Il Feyenoord è stato capace di grandi vittori come contro il Bayern Monaco e grossi scivoloni proprio come contro il Lille.

Il Bruges ha già affrontato Milan e Juventus, perdendo contro i primi e pareggiando contro i secondi. L'Atalata parte con i favori del pronostico ma attenzione a sottovalutare i belgi che hanno dimostrato di avere carattere.

Le voci dei protagonisti

Intervistato da Sky Sport, Gianluca Pessotto, Football Teams Staff Coordination Manager della Juventus ha commentato così il sorteggio che vedrà opposti i bianconeri contro il Psv: "Se è stato un buon sorteggio? Ve lo dirò dopo la gara di ritorno se è stato buon sorteggio (ride; ndr). Bene aver evitato il derby contro il Milan perché questo vorrà dire che se passiamo entrambe ci saranno due squadre italiane in più agli ottavi di finale".

Franco Baresi, icona e bandiera del Milan, ha commentato così il sorteggio che ha abbinato i rossoneri al Feyenoord: "Meglio aver evitato lo sontro italiano con la Juventus però ci ributtiamo in Champions League con grande rispetto per il Feyenoord perchè in queste competizioni non si può sottovalutare nessuno. Potevamo evitare questo turno ma ci siamo complicati la vita, c'è stata delusione e amarezza per la sconfitta di Zagabria ma ora dovremmo essere bravi e preparati per ricompattarci per affrontare questa doppia sfida".

Umberto Marino, direttore generale dell'Atalanta, ha commentato così il sorteggio: "Li affrontiamo con la consapevolezza di potercela giocare, contro una squadra che negli ultimi anni ha fatto molto bene e ha meritato di essere ai playoff. Abbiamo fatto una stagione fantastica, chiudere al nono posto in classifica è un traguardo strepitoso, con una differenza reti clamorosa. Siamo contenti, la sfida con il Barcellona è stata uno spot per il calcio italiano e per il calcio europeo."

Playoff Europa League

Urna amara per la Roma di Ranieri che avrebbe potuto sorteggiare il Ferencvaros negli spareggi e invece ha sorteggiato il Porto. In caso di vittoria agli ottavi di finale potrebbe esserci il derby contro la Lazio di Marco Baroni.

Ecco gli accoppiamenti dei

Twente - Bodo Glimt

Union SG - Ajax

AZ Alkmaar - Galatasaray

Ferencvaros - Viktoria Plzen

Fenerbahçe - Anderlecht

PAOK - FCSB

Midtjylland - Real Sociedad

Porto - Roma