Polveriera partenopea: Adl indagato, Garcia a rischio esonero

Alta tensione in casa Napoli. In campo ma anche fuori dal rettangolo verde. Partiamo dall'iscrizione di Aurelio De Laurentiis nel registro degli indagati della Procura di Roma con l'accusa di falso in bilancio. Si tratta di un atto dovuto dopo la trasmissione delle carte da parte dei pm napoletani in merito a possibili plusvalenze fittizie nell'operazione Victor Osimhen.

In serata la nota del club: " Siamo tutti molto sereni. Emerge infatti anche che la Procura di Napoli ha archiviato tutte le ipotesi di reato di carattere fiscale. Sulla questione del presunto falso in bilancio può decidere solo la Procura di Roma: è del tutto evidente che è un atto dovuto. Ricordiamo poi anche che il Napoli è stato già prosciolto in sede sportiva ". La vicenda. Siamo nell'estate 2020, quando il centravanti sbarca in azzurro dal Lille per 70 milioni più 10 di bonus. Contestualmente fanno il percorso inverso il terzo portiere Karnezis più 3 ragazzi della Primavera: Manzi, Liguori e Palmieri. I giovani in Francia, però, non metteranno mai piedi e proseguiranno la propria carriera tra Serie C e Dilettanti. Eppure ebbero tutti valutazioni significative a bilancio: 7 milioni Palmieri, 5 Karnezis, 4 Liguori e 4 Manzi. Insomma, non propriamente dei top player anche se complessivamente sono stati collocati in Ligue1 per 20 milioni.

Dietro questa mossa però si cela il filo diretto tra Napoli e Lille, due club da tempo in ottimi rapporti. Con la società campana che inserendo i giovani nell'operazione ha, di fatto, aiutato i francesi a iscriversi al campionato. Per riuscirci il Lille avrebbe dovuto, infatti, realizzare nell'estate post lockdown 105 milioni dalle cessioni. Soglia raggiunta appunto con le vendite di Gabriel Magalhanes all'Arsenal e Osimhen al Napoli. Attenzione, però, rispetto al caso della Juventus, il ricorso alle plusvalenze non è a specchio e tantomeno reiterato. Si tratta di un unico caso in cui il Napoli ha comunque speso 50 milioni cash nell'affare e vanta tuttora bilanci in attivo.