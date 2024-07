Portogallo-Slovenia, squadre in campo: le scelte dei due allenatori | DIRETTA

Ascolta ora 00:00 00:00

Il Portogallo di Roberto Fernandez è pronto a sfidare la Slovenia guidata dal ct Matjaz Kek per staccare il pass per i quarti di finale di Euro 2024. La sfida si giocherà alla Deutsche Bank Park di Francoforte e chi vincerà questo match se la vedrà contro la Francia di Didier Deschamps che nel match delle ore 18 ha fatto fuori il Belgio di Tedesco. Il ct dei lusitani si affiderà al tridente composto da Bernardo Silva, Rafael Leao, al rientro dopo la squalifica, e Cristiano Ronaldo. A metà campo Palhinha, Vitinha e Bruno Fernandes mentre in difesa la coppia centrale sarà composta dal 41enne Pepe con Ruben Dias, sugli esterni Cancelo e Mendes in porta Diogo Costa. Gli sloveni si affidano al loro miglior giocatore, ovvero il portiere Oblak ma anche alla stellina del Lipsia Sesko.

Le formazioni ufficiali

Portogallo: D.Costa; Cancelo, Dias, Pepe, Mendes; Palhinha, Vitinha, Fernandes; Leao, Ronaldo, B.Silva. Commissario tecnico Roberto Martinez.

Slovenia: Oblak; Karnicnik, Drkusic, Bijol, Balkovec; Stojanovic, Elsnik, Cerin, Mlakar; Sporar, Sesko. Commissario tecnicio Matjaz Kek.

Marcatori:

Ammoniti:

Arbitro: Daniele Orsato (Italia)

Stadio: Deutsche Bank Park (Francoforte)