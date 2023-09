"Possibile rigore", "No guarda, è fermo". Ecco l'audio tra arbitro e Var in Juve-Bologna

Juventus-Bologna è stata una partita che ha fatto infuriare bianconeri e rossoblù per l'arbitraggio di Marco Di Bello e per il funzionamento del Var. La squadra di Allegri si è lamentata per due calci di rigore non concessi per un fallo di mano di Lucumì e per un intervento scomposto di Moro su Chiesa e per il gol annullato a Vlahovic per fuorigioco di Rabiot, mentre i felsinei se la sono presa con il fischietto di Brindisi per un contatto, piuttosto netto, giudicato non punibile da assegnare calcio di rigore per fallo di Iling jr su Ndoye. Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi aveva già anticipato che sarebbe stato reso pubblico il dialogo tra Di Bello e il Var Forneau in occasione del penalty non concesso al Bologna e puntualmente questa evenualità si è verificata. "Possibile rigore", "No, sta fermo, guarda", ecco quello che si sono detti arbitro e Var.

Il dialogo incriminato

Subito dopo l'intervento di Iling jr su Ndoye è il Var Forneau a parlare dicendo "Possibile rigore". Poco dopo lo stesso Forneau chiede ai tecnici di mostrare altre angolazione per capire meglio l'accaduto. Qui poi succede qualcosa di inspiegabile con il fischietto romano al Var che afferma: "No, sta fermo, guarda" riferendosi al giocatore bianconero. "Per me no" prosegue l'Avar Nasca. Il tutto viene poi liquidato in pochi secondi con il rigore non concesso al Bologna che ha fatto infurire la panchina. Un dialogo molto stringato in realtà che, parafrasando le parole di Rocchi, fa dire che ci sia stato un controllo da parte di Var e Avar troppo superficiale.

Rocchi difende la sua squadra