Premio più alto di sempre: quanto vincerà la Nazionale campione del mondo

La Nazionale Italiana deve mangiarsi le mani per aver mancato la qualificazione a Qatar 2022: quella che sta per concludersi sarà l'edizione dei Mondiali con il montepremio più alto di sempre. Le cifre record erano già state svelate nel Report 2020 della Fifa ma tornano prepotentemente d'attualità in questi giorni.

Ecco i premi record

Veniamo subito al dunque: chi vincerà l'ambito trofeo guadagnerà ben 42 milioni di dollari, in pratica quasi 40 milioni di euro al cambio. Si tratta di un valore da record così come l'intero montepremi che viene distribuito a tutte le Nazionali, da quelle che hanno partecipato e si sono fermate ai gironi fino ai "premi di consolazione" per chi è arrivata agli ottavi, ai quarti, in semifinale e alla finalissima arrivando seconda. Rispetto a Russia 2018, i soldi stanziati sono ben 440 milioni di dollari, il 20% in più rispetto a quattro anni fa che fa diventare il Mondiale in Qatar la competizione calcistica più ricca della storia di questo sport.

Le vincite per categoria

Come detto, per il solo ingresso a Doha ogni partecipante ha fatto guadagnare alla propria federazione 1,5 milioni di dollari: come ricorda SkySport, le formazioni eliminate prima degli ottavi di finale hanno già portato nelle loro casse 9 milioni di dollari. L'appetito vien mangiando si potrebbe parafrasare: è così che le formazioni eliminate agli ottavi (Stati Uniti, Australia, Giappone, Corea del Sud, Polonia, Senegal, Spagna e Svizzera) si sono già consolate con 13 milioni di dollari a testa. Chi è arrivato ai quarti (Olanda, Brasile, Inghilterra e Portogallo) hanno già intascato 17 milioni di dollari mentre, Argentina e Croazia da un lato e Francia e Marocco dall'altro, prima ancora di scendere in campo, avranno portato alle loro federazioni almeno 25 milioni di dollari che è il premio per la quarta classifica (la sconfitta, quindi, della finale per il terzo posto). Andiamo sul podio: la terza vincerà 27 milioni di dollari, la perdente della finalissima 30 milioni e, come detto, i campioni del mondo oltre alla gloria avranno un premio di 42 milioni di dollari.

Perché i club "sorridono"

Le società di serie A (e in generale tutti i club dei maggiori campionati europei e degli altri contintenti) che hanno vari calciatori impegnati nel Mondiale "piangeranno con un occhio" perché riceveranno anche loro una piccola percentuale per aver "prestato" i calciatori tesserati: la Fifa, infatti, ha previsto un bottino di 209 milioni di dollari per tutto il periodo di assenza dei propri stipendiati. Niente male, un piccolo risarcimento per il "disturbo" di aver interrotto, per la prima volta, la stagione dei club. Nello specifico, per ogni giorno di permanenza a Doha, il club proprietario del cartellino avrà circa 10mila dollari di risarcimento (quasi 9milioni e mezzo di euro): anche con questi soldi, siamo certi, si potrà fare mercato e rinforzare la rosa nel mercato di gennaio.