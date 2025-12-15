Il prosciutto di Allegri e il cappello di Al Bano

Ad Allegri dalla riffa dei regali di Natale del Milan è andato un prosciutto pata negra e lui, per altruismo, l'ha lasciato a Milanello. Dopo i disastri che hanno combinato i suoi ieri, per l'Ai di X, oggi però se lo porta a casa (sopra).

***

Nella serie B brasiliana il Nuovo Orizzontino ha fatto gol 28 secondi dopo il fischio d'inizio e senza che nessuno dei suoi abbia toccato il pallone. Come il mago Oronzo, che poteva ungerti la giacca e la cravatta «con la sola imposizione delle mani».

***

«Comunque Conte è finalmente riuscito a dimostrare che non è vero che pensa solo al campionato». @unfair-play

***

Tanti hanno portato la torcia olimpica per Milano-Cortina, ma solo Al Bano l'ha fatto indossando il panama.

***

In Finlandia l'Haka è retrocesso e dei tifosi minorenni ne hanno incendiato e distrutto lo stadio. E che faranno i maggiorenni?!

@dupply