L'eroe della finale della Coppa Intercontinentale disputatasi allo stadio in Qatar è Matvei Safonov, portiere russo del Paris Saint Germain. Ha parato quattro rigori su cinque al Flamengo regalando alla sua squadra la vittoria del prestigioso trofeo. La squadra di Luis Enrique porta a casa il sesto titolo stagionale. La squadra brasiliana si è arresa soltanto ai rigori dopo aver costretto Dembelé e compagni all'1-1 nei tempi regolamentari.

E pensare che la presenza tra i pali di Safonov è stata una sorpresa dell'ultimo moment, con il tecnico spagnolo che lo ha preferito a Lucas Chevalier. Safonov è entrato nella leggenda divenendo il nuovo idolo dei tifosi del Psg, l'unico capace di far dimenticare l'addio di Donnarumma.

La partita

Molto combattuta la gara, con i francesi risultati più incisivi nelle prime battute, mentre i brasiliani sono apparsi sorpresi dalla velocità degli avversari. Il Psg è andato avanti al 37' con Kvaratskhelia: l'ex Napoli ha sfruttato alla grande un errore in respinta del portiere Agustin Rossi portando il risultato sull'1-0. Sostenuto dai propri caldissimi tifosi per tutta la partita il Flamengo non si è mai arreso: al 14' del secondo tempo Jorginho, ex di Chelsea ed Arsenal, ha realizzato il rigore concesso per un fallo di Marquinhos su de Arrascaeta. Ma sarà l'unico penalty che Safonov non riuscirà a respingere.

La partita va avanti con il Psg alla ricerca della vittoria ed i brasiliani rossoneri pronti a colpire di rimessa. È proprio il Flamengo a sfiorare il gol in un paio di occasioni. Il Psg spinge con Barcola e Dembele e cerca il colpo vincente nei tempi supplementari ma non riesce ad ottenere la vittoria.

Si arriva ai rigori. C'è un solo protagonista: Safonov strega i giocatori del Flamengo e regala la vittoria al Psg. Festa in panchina e sugli spalti dove c'è anche il presidente del club parigino che celebra il torneo giocato in patria.