Psg-Bayern, trionfo del calcio o accozzaglia di errori delle due difese?

La sfida d’andata tra Psg e Bayern Monaco, per tutti la finale anticipata di Champions, ha catalizzato l’attenzione di tutto il calcio europeo. Nove gol realizzati, due squadre che si affrontano a viso aperto, senza tatticismi esasperati, ma anche tanti errori difensivi. Grandi emozioni, equilibri tante volte capovolti e un risultato finale che più del pallone assomiglia più a quello di un altro sport. Di fatto lo spettacolo visto ieri al Parco dei Principi ha riacceso il dibattito tra chi lo ritiene il trionfo del calcio e chi invece ha mosso diverse critiche. Perché se è vero che sia Psg sia Bayern hanno creato tanto ma allo stesso tempo hanno concesso troppo, allora qualche domanda sorge spontanea. Sono davvero due squadre perfette o tutt’al più sono prodotto del calcio moderno inteso come intrattenimento, qualcosa lontano anni luce rispetto a quanto vediamo ogni weekend nella nostra malandata Serie A?

Il dibattito è aperto. Nel corso di Champions League Show su Sky Sport, Alessandro Del Piero si è detto entusiasta della partita. "Hanno giocato completamente a viso aperto e accettato l'uno contro uno ovunque. Non hanno quasi mai raddoppiato, perché poi sapevano che dall'altra parte avevano la possibilità di sfruttare la stessa situazione. È il trionfo della ricerca del gol, dell'andare all'arrembaggio". Un giudizio diverso invece arriva dall’Équipe. Per il quotidiano francese, che ha titolato “Calcio totale”, quello di ieri è stato un match denso di errori, con portieri pressoché inutili (Neuer non ha effettuato una parata che fosse una) e difensori che hanno commesso enormi, inguardabili. Non a casa da una parte e dell’altra spiccano voti bassissimi per tutti i componenti del pacchetto arretrato.

In giro per l’Europa il gradimento è stato unanime. Il sito Kicker chiede: "Datecene ancora! Un inno alla festa del calcio". Gli inglesi di The Athletic sentenziano: "Il calcio ad un altro livello. Uno scontro di pesi massimi al suo meglio. Qualcuno lo dica a Pep Guardiola". Il tabloid Daily Mail: "Abbiamo assistito al miglior match che questo magnifico sport abbia mai offerto?". Per la Bild: "Grazie per questi 90 minuti di pura arte calcistica". Per Marca è stata "Un'ode al calcio offensivo", anche senza squadre spagnole. Per Thierry Henry è stato “cinema puro” mentre Clarence Seedorf solleva un dubbio lecito: “Chiedete ai portieri se sono felici”. L’ex attaccante del Parma, Alessandro Melli spiega come la pensa su Facebook: "Andrò controcorrente, ma tra la Var e un gioco che oramai non prevede più la difesa, la marcatura, il filtro a centrocampo, questo calcio a me fa letteralmente cag....

Sapete chi ama questo calcio? Le televisioni, i telecronisti e i tifosi a cui basta vedere dei goal ma che non capiscono nulla di questo gioco. Il calcio attuale è diventato la nuova Nba". Certo che pensare adi domenica sera sembra quasi un altro sport.