Qualificazioni Mondiali 2026, Italia in bilico tra due gironi: le avversarie

Sono stati sorteggiati quest'oggi a Zurigo i gironi con le Nazionali che si affronteranno per le qualificazioni ai Mondiali di calcio del 2026 in Canada, Stati Uniti e Messico. La Nazionale di Spalletti sarà inserita nel Gruppo A o nel Gruppo I in base a come finirà la doppia sfida tra Italia e Germania prevista il 20 e 23 marzo 2025 e valida per i quarti di finale di Nations League.

Le ipotesi per l'Italia

In caso di vittoria, l'Italia finirà nel Gruppo A composto da Slovacchia, Irlanda del Nord e Lussemburgo e quindi con altre tre squadre; se dovesse perdere, invece, si spalencherebbero le porte del Gruppo I composto dalla Novergia di Haaland, Israele, Estonia e Moldavia, dunque altre quattro squadre e più partite da disputare. È chiaro che sarebbe più abbordabile e meno dispendiosa la prima ipotesi ma l'Italia di Spalletti dovrà prima vedersela in primavera con la temibile Germania quando nell'arco di tre giorni si avrà il calendario definitivo.

Le parole del ct Spalletti

Presente al sorteggio il ct Luciano Spalletti ha spiegato che non vuole fare calcoli ma l'unico pensiero è rivolto ai tedeschi con un solo imperativo, vincere. " È una cosa logica che dovremo vincere contro la Germania, è lo sport che lo vuole. Anche perché, se vinciamo, saremo sicuramente una squadra più forte, fa parte di un processo di crescita. Il resto sono cono calcoli che non si fanno, dobbiamo vincere e basta, e seguire dei principi corretti ", ha dichiarato ai microfoni di RaiSport.

Quando gli è stato chiesto un parere su Calzona, allenatore della Slovacchia, Spalletti ha risposto di conoscerlo bene. " È un allenatore moderno, sa come costruire una squadra. Così come conosco Lobotka, calciatore fantastico, sa far girare una squadra intera ". Un inevitabile pensiero anche alle due mancate partecipazioni dell'Italia ai Mondiali di calcio. " Dovremo essere all'altezza della missione che ci è stata consegnata e della nostra tradizione ".

UEFA #FIFAWorldCup qualifying groups: locked in. — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 13, 2024

Tutti i gruppi

Sono 48 le Nazionali europee che si contenderanno la qualificazione ai Mondiali 2026 (16 i posti disponibili):

Gruppo A: vincente Germania-Italia, Slovacchia, Irlanda del Nord, Lussemburgo

Gruppo B: Svizzera, Svezia, Slovenia, Kosovo

Gruppo C: perdente Portogallo-Danimarca, Grecia, Scozia, Bielorussia

Gruppo D: vincente Francia-Croazia, Ucraina, Islanda, Azerbaigian

Gruppo E: vincente Spagna-Olanda, Turchia, Georgia, Bulgaria

Gruppo F: vincente Portogallo-Danimarca, Ungheria, Irlanda, Armenia

Gruppo G: perdente Spagna-Olanda, Polonia, Finlandia, Lituania, Malta

Gruppo H: Austria, Romania, Bosnia, Cipro, San Marino

Gruppo I: perdente Germania-Italia, Norvegia, Israele, Estonia, Moldavia

Gruppo J: Belgio, Galles, Macedonia del Nord, Kazakistan, Liechtenstein

Gruppo K: Inghilterra, Serbia, Albania, Lettonia, Andorra

Gruppo L: perdente Francia-Croazia, Repubblica Ceca, Montenegro, Far Oer, Gibilterra