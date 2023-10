Si apre e si chiude con tante sorprese questo martedì di Champions League. Cade l’Arsenal per 2-1 in terra francese contro il Lens, gli ex “italiani” Onana e Amrabat regalano la vittoria al Galatasaray contro lo United. Thuram regala tre punti ad Inzaghi mentre Ancelotti torna a Napoli da vincitore grazie ad una sfortunata deviazione di Meret ma gli azzurri non demeritano. Il Bayern Monaco soffre in Danimarca ma è già in fuga a quota sei, il Siviglia si fa recuperare dal PSV per due volte. Real Sociedad corsara a Salisburgo e primo posto in classifica con i nerazzurri. Nel girone dei partenopei il Braga rimonta, sotto 2-0, l'Union Berlino al 94'.

Risultati 2ª giornata

Salisburgo-Real Sociedad 0-2 (7’ Oyarzabal, 27’ Mendez)

Union Berlino-Braga 2-3 (Becker [UB] 30’ e 37’, Niakaté [B] 41’, Bruma [B] 51’, Castro [B] 94’)

Copenhagen-Bayern Monaco 1-2 (Lerager [C] 56’, Musiala [BM] 67’, Tel [BM] 83’)

Inter-Benfica 1-0 (Thuram [I] 62’)

Lens-Arsenal 2-1 (Gabriel Jesus [A] 14’, Thomasson [L] 25’, Wahi [L] 69’)

Manchester United-Galatasaray 2-3 (Hojlund [MU] 17’ e 67’, Zaha [G] 23’, Akturkoglu [G] 71’, Icardi [G] 81’)

Napoli-Real Madrid 2-3 (Ostigard [N] 19’, Vinicius [RM] 27’, Bellingham [RM] 34', Zielinski [N] 54’ rig., Meret [RM] 78’ aut.)

PSV-Siviglia 2-2 (Gudelj [S] 67’, de Jong [P] 86’ rig., En Nesyri [S] 87’, Teze [P] 95’)

Classifiche

Girone A

Bayern Monaco 6

Galatasaray 4

Copenhagen 1

Manchester United 0

Girone B

Lens 4

Arsenal 3

Siviglia 2

PSV 1

Girone C

Real Madrid 6

Napoli 3

Braga 3

Union Berlino 0

Girone D

Real Sociedad 4

Inter 4

Salisburgo 3

Benfica 0

Racing Club de Lens (Twitter)

Cosa è accaduto

La due giorni della seconda giornata di Champions League si apre con il rocambolesco 3-2 in rimonta del Braga sull’Union Berlino. La partita sembra mettersi in discesa per i tedeschi che in sette minuti segnano due volte grazie a Becker (30’ e 37’) dopo essersi visti annullare il possibile 1-0 per fuorigioco di Gosens. A quattro dal termine della prima frazione i portoghesi la riaprono con Niakaté, Bruma la pareggia al 51’ e, nonostante l’espulsione dell’allenatore Arthur Jorge, Castro al 94’ deposita in rete la palla del definitivo sorpasso. Dal girone del Napoli passiamo a quello dell’Inter dove la Real Sociedad si va ad imporre, sempre nell’anticipo delle 18:45 sul Salisburgo. Succede tutto nel primo tempo: il solito Oyarzabal porta avanti gli spagnoli che venti minuti più tardi raddoppiano grazie a Mendez. Quattro punti in classifica e primo posto nel girone per i baschi.

Vince l’Inter che supera per 1-0 il Benfica grazie al gol di Thuram al 62’ che raccoglie un cioccolatino davanti alla porta di Dumfries e raggiunge gli spagnoli in testa al girone a quattro punti, scacciando la brutta prestazione di due settimane fa in terra spagnola. Il ritorno di Carlo Ancelotti a Napoli è segnato da novanta minuti di bel calcio conclusi con una vittoria per 3-2 che consegna al Real Madrid il primo posto nel girone. Passano dopo 19’ i partenopei con Ostigard ma gli spagnoli in sette minuti la ribaltano con Vinicius prima (27’) e Bellingham poi (34’), al 54’ è Zielinski a pareggiarla dagli undici metri ma al 78’ una sfortunata deviazione di Meret su una gran botta da fuori di Valverde regala i tre punti ai blancos.

Cade l’Arsenal di Arteta che si fa rimontare per 2-1 dal Lens. Dopo 14’ la sfida si era messa in discesa per gli inglesi grazie al gol di Gabriel Jesus ma al 25’ Thomasson la pareggia, i francesi la ribaltano definitivamente nel secondo tempo con Wahi (69’) e si regalano il primo posto nel girone in solitaria visto che il Siviglia si fa rimontare per due volte dal PSV. Proprio spagnoli e olandesi pareggiano per 2-2 ad Eindhoven. Succede tutto nel secondo tempo: passa il Siviglia al 68’ con Gudelj – a Pedrosa era stato annullato l’1-0 per un tocco con la mano al 52’ –, de Jong la pareggia dal dischetto all’86’ ma sessanta secondi più tardi En Nesyri raccoglie un assist di Sanchez e riporta avanti gli andalusi, a tempo quasi scaduto Teze riequilibra la sfida.

Ex italiani croce e delizia nella sfida fra Manchester United e Galatasaray che finisce con una vittoria per 3-2 dei turchi. L’ex Atalanta Hojlund la apre al 17’, sei minuti dopo Zaha la pareggia ma è ancora il danese a riportare avanti gli inglesi al 67’. A questo giro ne bastano solo quattro di minuti ai turchi per pareggiarla grazie ad Akturkoglu, ne passano altri sei e Mertens viene steso in area da Casemiro che si becca il secondo giallo a seguito di un rinvio sbagliato da parte di Onana, sul dischetto si presenta Icardi che la manda a lato: passano altri tre minuti e proprio Icardi con uno scavetto batte l’ex portiere dell’Inter dopo un grossolano errore di Amrabat su un rinvio. Ne approfitta e scappa in classifica il Bayern Monaco che supera in rimonta (e con qualche difficoltà) per 2-1 il Copenhagen. Passano i danesi grazie a Lerager al 56’, Musiala la pareggia al 67’ e all’83’ Tel raccoglie un perfetto assist di Muller e regala a Tuchel un’altra vittoria e il primato in solitaria nel girone.

FC Bayern Munchen (Twitter)

Prossimo turno

Galatasaray-Bayern Monaco

Inter-Salisburgo

Benfica-Real Sociedad

Braga-Real Madrid

Lens-PSV

Manchester United-Copenhagen

Siviglia-Arsenal

Union Berlino-Napoli