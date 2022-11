Quasi 221mila euro al giorno: l’offerta choc per Ronaldo dall’Arabia

Gli occhi sono puntati sul Mondiale, sul record infranto dell'unico calciatore di sempre ad aver segnato in 5 edizioni differenti ma si fa un gran parlare anche di cosa accadrà tra poche settimane quando calerà il sipario sul Qatar. Per la prima volta nella sua carriera, Cristiano Ronaldo è svincolato e in cerca di un club: dove andrà? Cercherà una squadra in Europa che giochi in Champions League o cederà alle lusinghe di qualche sceicco pronto a offrirgli cifre da capogiro? È sempre più probabile questa seconda opzione tant'é che il 37enne ha ricevuto dall'Al Nassr, squadra saudita, un'offerta senza precedenti.

È un'offerta congrua?

Secondo il The Sun, infatti, a Ronaldo sarebbe stato offerto un contratto di tre anni a 1,4 milioni di euro ogni settimana, in pratica 72,8 milioni l'anno per tre anni: totale 218,4 milioni di euro. La follia economica si può comprendere ulteriormente facendo dei semplici calcoli matematici: Ronaldo guadagnerebbe 220,9 mila euro al giorno, sempre, anche se ha il mal di pancia o è infortunato. L'importante è chiamarsi CR7. Volete sapere quanto guadagnerebbe ogni ora? Senza addentrarci nei decimali, la cifra è intorno a 8.250 euro ogni 60 minuti. Va bene tutto, va bene la ricchezza e chi può permettersi un ingaggio a quelle cifre ma la domanda sorge spontanea: Ronaldo vale ancora queste cifre marziane?

"Colloqui ampi"

Dalle indiscrezioni raccolte dal quotidiano britannico ma anche dalla Cbs americana, la società avrebbe già avuto "ampi colloqui" con i rappresentanti l'asso portoghese considerati in "fase avanzata" soprattutto nelle ultime settimane e dopo la separazione dal Manchester United. Dall'Arabia arrivano ulteriori notizie: " l'affare sarà completato rapidamente se Ronaldo accetterà i termini redditizi offerti" . A questi prezzi, CR7 guadagnerebbe a 37 anni poco meno soltanto di un certo Kylian Mbappé, asso francese di 23 anni che con il Psg ha uno stipendio lordo annuo di 90,91 milioni di euro.

Nell'epoca degli sceicchi e dei prezzi lunari, ha sicuramente più senso uno stipendio per uno dei tre attaccanti più forti del mondo e con un margine di ulteriore miglioramento notevole rispetto a chi ha una carriera che si sta avviando, inevitabilmente, al crespuscolo: non basta un calcio di rigore segnato in un Mondiale per far ringiovanire Ronaldo che, se accettasse l'offerta, giocherebbe fino almeno ai 40 anni. L'Al Nasrr è una delle formazioni di maggior successo in Arabia Saudita con 9 scudetti anche se l'ultima vittoria in campionato risale ormai al 2019: riuscirà Ronaldo, eventualmente, a far vincere lo scudetto della stella?