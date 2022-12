Adani non commenterà la finale dell'Argentina: ecco perché

La Rai ha deciso che la coppia (telecronista e commentatore tecnico) per Argentina-Francia sarà il duo composto da Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro e non quello di Stefano Bizzotto e Lele Adani, il cui modo di esprimersi che tanto ha fatto discutere e dividere i tifosi.

I perché della scelta

Stefano Bizzotto e Adani, quindi, dovranno accontentarsi della finale per il terzo e quarto posto di sabato pomeriggio tra Croazia e Marocco. Se nel caso del telecronista il problema può essere relativo, per l'ex calciatore sarà sicuramente una delusione interrompere la striscia di partite che lo ha visto commentare dalla prima gara (la clamorosa sconfitta dell'Albiceleste contro l'Arabia Saudita) alla penultima le gesta del suo idolo Leo Messi. In nessuna occasione se non quando gioca il numero 10, Adani si scalda e "sente" la partita, lui che ama il calcio sudamericano e in particolar modo di quello che è "l'erede di Maradona".

Il "risarcimento" a Rimedio

Prima di scomodare i dietrologi, non c'è alcuna bocciatura dietro questa scelta: in Rai da sempre ci sono gerarchie da rispettare, e sarà così anche nel caso del Mondiale in Qatar: la coppia principale è formata da Rimedio e Di Gennaro, si sapeva fin dall'inizio del campionato in Qatar. Tra l'altro, per il giornalista sportivo si tratterà del giusto risarcimento dopo aver perso, causa Covid, l'appuntamento più importante per chi fa il suo lavoro, la finalissima dell'Italia agli Europei che è valso il titolo agli azzurri. Non ci sarà l'Italia, però, è più che meritato il suo posto nella finale di domenica alle ore 16 italiane.

Quel paragone Maradona-Messi

Trattandosi di coppie già decise a priori, logicamente, non sarà possibile (né sarebbe corretto) sostituire Di Gennaro con il focoso Adani che ha dato il meglio di se nella semifinale vinta 3-0 dagli argentini contro la Croazia: come abbiamo visto sul Giornale.it, il web è impazzito di commenti dopo i 90 minuti in cui il commentatore tecnico ha ricordato Diego Armando Maradona che Messi " ha riportato su un campo da calcio " oltre a tutti i commenti sulla prestazione della "Pulce" e l'assist da urlo per il terzo gol di Alvarez.

Saranno contenti o scontenti gli appassionati di calcio che non potranno commentare Adani nel giorno più importante? Lo scopriremo soltanto dopo la gara leggendo le reazioni sul web: adesso, di sicuro, c'è chi rimpiangerà quelle locuzioni improvvisate a ogni giocata di Messi e chi sarà "accontentato" dopo avergliene dette di ogni in questo Mondiale.