Raspadori regala i tre punti al Napoli nella sfida con il Venezia

Napoli di nuovo in testa alla classifica della Serie A. A decidere la partita con il Venezia è Giacomo Raspadori. Gara più difficile del previsto per gli uomini di Conte, coi lagunari ben messi in campo e protagonisti di una buona partita. Al 37’ Stankovic para un rigore a Lukaku causato da un fallo di mano di Jay Idzes.

Nel secondo tempo i partenopei alzano i giri del motore e al 79’ passano con Raspadori, subentrato ad Anguissa, bravissimo a raccogliere un cross basso di Neres e a insaccare il pallone in rete. La vittoria permette al Napoli di salire in testa alla classifica, in coabitazione con l’Atalanta, fermata sabato sera dalla Lazio, a 41 punti. Il Venezia resta penultimo a 13 punti.

L'errore di Lukaku

Dopo una lunga pressione al 36' il Napoli si conquista un calcio di rigore per un tocco di mano di Idzes: sul dischetto va il bomber belga Lukaku, che però si fa "ipnotizzare" da Stankovic. Il giovane portiere serbo intuisce la traiettoria e para magistralmente il sinistro incrociato di Romelu. Sul finire di tempo è Anguissa a divorarsi un'altra occasione per il vantaggio, sparando alto da centro area.

Venezia pericoloso

Nella ripresa il Venezia parte mostrando grande coraggio, ispirato dalle giocate di Oristanio che impegna Meret su punizione. Il Napoli alza il ritmo e si fa vedere con la conclusione, debole, di Olivera e ancora con Lukaku, che colpisce il palo dopo la provvidenziale parata di Stankovic. Il portiere ospite, migliore in campo dei suoi, è ancora decisivo sul sinistro a incrociare di Kvaratskhelia.

Raspadori match winner

Il fortino del Venezia crolla al 79': Neres accelera sulla sinistra e trova Raspadori, che appena entrato in campo mette in porta il gol del vantaggio azzurro. "Sono felicissimo di essere tornato al gol qui.

Può sembrare banale dirlo ma i nostri tifosi sono il 12esimo uomo in campo e tornare a sentire questa energia mi fa tanto piacere", dice Raspadori ai microfoni di Dazn. "Giocare in questo stadio è sempre emozionante - ha aggiunto - noi stiamo lavorando bene e dobbiamo continuare a farlo. Con questa spinta è più semplice".