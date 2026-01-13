Raspadori, lo scherzetto dell'Atalanta alla Roma

L'attaccante Giacomo Raspadori sta per tornare in Italia, ormai è sempre più vicino. Ma, a sorpresa, non andrà alla Roma bensì all'Atalanta. Sull'attaccante dell'Atletico Madrid infatti nelle ultime ore si è inserito prepotentemente il club di Bergamo che, a quanto si apprende, avrebbe superato la concorrenza dei giallorossi, in forte pressing sull'ex giocatore del Napoli fin da inizio mercato.

A onor del vero la trattativa è ancora in corso per trovare un'intesa totale tra le parti, ma la Dea in questo momento è in vantaggio sulle altre rivali. Il costo finale dell'operazione dovrebbe aggirarsi intorno ai 22 milioni di euro, con la formula presentata dai nerazzurri che è piaciuta di più agli spagnoli rispetto a quella avanzata dai giallorossi. Un bello scherzetto dell'Atalanta al suo ex allenatore Gasperini. La Roma al momento resta con il cerino in mano, salvo clamorosi colpi di scena all'orizzonte.

Ventisei anni a febbraio, Raspadori a Bergamo ritroverà Scamacca, con cui aveva fatto coppia qualche anno fa al Sassuolo.

Cresciuto nelle giovanili neroverdi, dopo aver spiccato il volo in prima squadra Raspadori è passato al Napoli nel 2022 e, dopo tre stagioni, è stato ceduto all'Atletico Madrid. Non è andato benissimo nella squadra di Simeone, giocando appena 250 minuti in 12 partite, con zero gol e un assist.