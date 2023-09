Real Madrid, ecco il nuovo Bernabeu: sparisce sotto terra

La storia solitamente il Real Madrid la fa in campo, adesso la compie anche grazie al proprio campo. Il “Santiago Bernabeu”, l’impianto del Real Madrid inaugurato nel 1947, ha cambiato volto dopo l’ultima ristrutturazione e i video dimostrano che siamo davanti ad un vero e proprio capolavoro. Questa la volontà di Florentino Perez, creare uno stadio hi-tech, con un restyling che rende l’impianto moderno e soprattutto una spanna superiore rispetto a tutti gli altri in giro per l’Europa.

Aumento della capienza, tetto apribile per azzerare i problemi legati al meteo e ridurre i rumori che si richiude in quindici minuti e, come anticipato, la vera novità: il manto erbsoso che “sparisce” sottoterra. Un manto erboso retrattile, con un prato diviso di pezzi che grazie alla tecnologia viene conservato a circa quaranta metri di profondità. Grazie questa opera ingegneristica il manto erboso verrà ventolato, irrigato ma soprattutto protetto. Tutto questo permetterà non solo di ospitare qualunque partita dei Blancos ma ogni giorno, 365 giorni l’anno qualsivoglia genere di evento come concerti, congressi ma anche match di altri sport. Il tutto, senza che venga mai intaccato il manto erboso e che - soprattutto- sarà sempre perfetto per gli uomini di Carlo Ancelotti.

La ristrutturazione è iniziata nel 2019 e doveva terminare lo scorso dicembre ma è stata posticipata. Il club ha dovuto fare ricorso ad un prestito di 225 milioni per rinnovare l'impianto, firmando un accordo di partnership con una società americana con l'idea di rendere lo stadio un impianto all'altezza di ogni evenienza e necessità. Il nuovo stadio dovrebbe fruttare al club circa 360 milioni di euro in più ogni anno.

La società ha presentato al mondo lo stadio con queste parole: "Il nuovo campo retrattile come non lo hai mai visto. Il Bernabeu spettacolare per il ritorno a casa". Dopo quattro anni di lavori, quindi, i tifosi dei quattordici volte detentori della Champions League sono pronti a rientrare a casa, in una casa completamente rinnovata. Per l’ennesima volta il Real Madrid ha compiuto un passo nel futuro, degno dell’ambizione e della storia del club.