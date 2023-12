Rebecca Welch, debutta in Premier League il primo arbitro donna

La gara tra Fulham e Burnley con la vittoria degli ospiti per 2-0 è passata alla storia perché la Premier League ha visto il debutto del primo arbitro donna, Rebecca Welch, 40enne nata nella cittadina di Washington, in Regno Unito. La gara è scivolata giù senza polemiche ma con l'approvazione degli addetti ai lavori sia durante il match che al termine: nei primi dieci minuti di gioco ha sorvolato su due falli per i quali i calciatori chiedevano la punizione ma al 25' ecco la prima ammonizione nei confronti di un calciatore del Fulham, Calvin Bassey, con il pubblico che ha iniziato a rumoreggiare. " Non sai cosa stai facendo ", avrebbero esclamato alcuni ultrà come scrive il The Guardian.

Il caso più controverso della gara è arrivato alla fine del primo tempo quando la Welch ha respinto la richiesta di un rigore dal Fulham per un presunto fallo di mano degli avversari: la decisione dell'arbitro è stata confermata anche dopo consulto al VAR. La partita è stata tenuta saldamente sottocontrollo anche nel secondo tempo quando il nervosismo serpeggiava tra i padroni di casa a causa del risultato (il 2-0 del Burnley è arrivato al 47'), sono stati distributi un altro paio di cartellini gialli ma la 40enne ha mantenuto un'autorità tranquilla e calma, sempre vigile e all'erta e mai intimidita dagli episodi più controversi.

Le parole del tecnico

L'allenatore del Burnley, Vincent Kompany, ha definito l'evento come un " momento fondamentale " nei passi in avanti che il calcio ha fatto negli ultimi anni da questo punto di vista, eliminando progressivamente l'unicità del sesso maschile dominante. " Voglio congratularmi con lei perché è un grande momento - ha sottolineato - È giusto dire che è un momento fondamentale e potrebbe essercene di più, e la cosa migliore sarà sempre quando qualcuno verrà giudicato in base al merito . Ma devi avere un primato e questo è tutto, quindi complimenti (a lei) e sono felice di far parte di questo momento ".

La carriera della Welch

La Welch era già stata parte integrande di una gara di Premier League, a novembre, ma soltanto in qualità di quarto uomo. Arbitro dal 2010, ha iniziato il suo ruolo nel mondo del calcio dividendosi con il lavoro nel Servizio Sanitario Nazionale prima di diventare un ufficiale di gara a tempo pieno. La Welch è stata applaudita dagli spettatori mentre uscita dal tunnel di Craven Cottage: in precedenza era passata alla storia anche quando aveva diretto una gara di FA Cup nel 2022 e una partita di campionato di Championship nel 2021. Welch segue le orme della francese Stèphanie Frappart che adesso dirige le gare nel massimo campionato francese e Maria Sole Ferrieri Caputi, il primo arbitro donna della storia nella nostra Serie A.