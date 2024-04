"Regala il pareggio al Burnley". La nuova figuraccia di Onana inguaia lo United

Continua la stagione horror di André Onana con la maglia del Manchester United. L'ex portiere dell'Inter finisce ancora sotto accusa dopo la partita di ieri contro il Burnley, terminata con il punteggio di 1-1. Eppure sembrava la partita della svolta per il numero uno camerunese: nel primo tempo in appena quattro minuti aveva bloccato per due volte Lyle Foster con interventi provvidenziali poi nel finale arriva l'errore decisivo che vanifica il vantaggio di Antony.

Con un'uscita scellerata Onana è letteralmente volato addosso a Zeki Amdouni in area di rigore nel tentativo di arpionare il pallone. Sulla traiettoria del pallone c'era già Wan-Bissaka, ma il colpo di testa del difensore è andato completamente a vuoto a causa dell'irruzione improvvisa dell'ex interista. A quel punto l'arbitro John Brooks, dopo la conferma del Var, assegna il penalty al Burnley, poi trasformato dallo stesso Amdouni. All'ultimo istante Onana ha almeno il merito di evitare il tracollo totale dello United negando il gol a Wilson Odobert.

Con questo pareggio amaro lo United resta al sesto posto in classifica, posizione che garantisce un posto nella prossima edizione della Conference League. L'ennesima stagione no per i Red Devils, che nonostante gli ingenti investimenti sul mercato, vedono i grandi fasti dell'era Ferguson come un ricordo sempre più lontano. Tra le delusioni della squadra c'è ovviamente anche Onana, subissato dalle critiche dei tifosi dopo la partita col Burnley. Addirittura c'è chi sui social l'ha definito "il peggior portiere della storia moderna" del club. Di sicuro lo sbarco in Premier, alla corte del suo vecchio mentore ten Haag, è stato fino a questo momento un fallimento totale. Dopo aver incassato 50 milioni in estate, difficile che qualcuno all'Inter possa avere qualche rimpianto, visto anche il rendimento di Yann Sommer.

La stagione horror di Onana

Un autentico flop di mercato, in Inghilterra non hanno dubbi.La sua avventura con lo United era già cominciata sotto una cattiva stella quando nelle prime amichevoli estive aveva subito un gol da metà campo contro il Lens. In campionato ha incassato una media la bellezza di 52 gol in campionato, praticamente il doppio dell'Arsenal migliore difesa. E di lui si ricordano più gli errori che le grandi parate. Disastroso il rendimento anche nei match di Champions, con le papere contro Bayern Monaco e Galatasaray, decisive per l'ultimo posto nel girone. Inspiegabile anche l'errore nell'incredibile semifinale di Fa Cup contro il Coventry, quando ha controllato male il passaggio di un suo difensore e, pressato, ha consentito all'attaccante avversario di intercettare il pallone e di segnare agevolmente.

Stesso errore nella partita successiva contro lo Sheffield United. Insomma mentre la stagione volge al termineresta intatto: dove è finito l'Onana nerazzurro?