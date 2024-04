"Resta con noi". La Roma annuncia l'accordo con De Rossi

Daniele De Rossi sarà l'allenatore della Roma anche nella prossima stagione. Il club capitolino ha dato l'annuncio ufficiale, proprio nel giorno in cui i giallorossi sfideranno il Milan nei quarti di ritorno di Europa League. Ulteriori dettagli saranno comunicati nei prossimi giusti. Ora l'ex Capitan Futuro si è preso davvero la Roma. L'ha fatto con un lavoro straordinario, recuperando giocatori importanti e restituendo entusiasmo ad una tifoseria smarrita dopo l'addio inatteso di José Mourinho.

"Dopo un incontro svolto ieri pomeriggio con Daniele De Rossi, siamo lieti di annunciare che continuerà a ricoprire la carica di allenatore dell'AS Roma anche al termine di questa stagione e per il prossimo futuro". Lo rendono noto Dan e Ryan Friedkin sul sito web del club giallorosso. "Nel suo breve mandato come capo allenatore - scrivono i Friedkin - l'impatto positivo che la sua leadership ha portato all'intero club ha continuato il racconto della sua storia straordinaria con la Roma. La guida di Daniele è improntata al rispetto e al coraggio, mentre la sua forza e la sua fiducia, profondamente radicate nel club, sono in linea con i valori della Roma, della città e dei nostri tifosi che non hanno eguali. Continueremo a lavorare insieme con sempre maggiore impegno per offrire il futuro che i tifosi dell'AS Roma meritano. Non potremmo essere più felici di costruire un progetto a lungo termine con Daniele. Ulteriori dettagli seguiranno nei prossimi giorni".

Come De Rossi ha trasformato la Roma

Diventato allenatore dal mese di gennaio, De Rossi ha avuto subito un impatto straordinario, trasformando lo stile di gioco e lo spirito di una squadra, che sotto la gestione Mourinho non riusciva ad esprimere al meglio le sue qualità. Il passaggio al 4-3-3 mettendo in soffitta il troppo difensivo 3-5-2, il ritorno al centro del progetto del capitano Lorenzo Pellegrini sono state le due mosse più significative della svolta. Otto vittorie in undici partite di campionato (due pareggi, una sconfitta solo contro l'Inter) e una risalita in classifica verso la zona Champions, impensabile a metà campionato. In Europa League la Roma ha eliminato Feyenoord e Brighton, giocando un calcio moderno e convincente. La lezione di calcio al più quotato De Zerbi (4-0 all'Olimpico) aveva sorpreso solo chi non conosce la meticolosità con cui De Rossi prepara le partite. Ora ha la chance di qualificarsi per le semifinali dopo l'1-0 dell'andata con il Milan. Proprio a San Siro il tecnico giallorosso ha messo in mostra le sue qualità di stratega. La mossa di mettere El Shaarawy sulla sinistra per rompere l'asse Leao-Theo Hernandez ha di fatto annullato il punto di forza rossonero. Una dimostrazione di pragmatismo, tipica dei grandi allenatori. In attesa del match di stasera.

L'ex Capitan Futuro non ha alcuna intenzione di fermarsi.