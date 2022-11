"Accordo consensuale". Divorzio definitivo tra Cristiano Ronaldo e Manchester United

Cristiano Ronaldo lascia il Manchester United. L'addio arriva con effetto immediato con una rescissione consensuale. Lo annuncia lo United con una nota sul sito ufficiale: "Cristiano Ronaldo lascerà il Manchester United di comune accordo, con effetto immediato. Il club lo ringrazia per il suo immenso contributo in due periodi all'Old Trafford, segnando 145 gol in 346 presenze, e augura a lui e alla sua famiglia ogni bene per il futuro. Tutti al Manchester United rimangono concentrati sul continuare i progressi della squadra sotto Erik ten Hag e lavorare insieme per raggiungere il successo in campo".

Un divorzio annunciato e doloroso che arriva nel bel mezzo del Mondiale e a due giorni dal debutto del Portogallo contro il Ghana. Del resto l'intervista rilasciata nei giorni scorsi non lasciava altre soluzioni, troppo forti le dichiarazioni di Ronaldo, rilasciate alla vigilia della Coppa del Mondo, in esclusiva al Sun. Parole durissime quelle raccolte dal tabloid inglese: "Il Manchester United mi ha tradito, non rispetto ten Hag perché lui non ha mostrato nessun rispetto per me. Il club ha provato a forzarmi ad andarmene, non solo l'allenatore ma tutti quelli intorno alla Società e mi sono sentito tradito. Io sento che qualche persona non mi voglia più allo United, non solo quest'anno ma anche la scorsa stagione. Sono diventato la pecora nera e non hanno avuto nessuna empatia nemmeno quando mia figlia era malata".

A questo punto Ronaldo, attualmente impegnato con il Portogallo ai Mondiali, è libero di accordarsi con chiunque e trasferirsi a parametro zero nella prossima sessione di calciomercato. Era tornato allo United sul gong della sessione estiva del mercato 2021 dopo il divorzio con la Juventus. Uno rapporto consumatosi pian piano prima con la mancata qualificazione Champions nello scorso campionato, che aveva spinto il portoghese a cercare senza successo un'altra destinazione. Poi vari episodi, tra cui il mancato ingresso in campo contro il Tottenham, che hanno compromesso irrimediabilmente il rapporto con il tecnico olandese ten Hag. Si chiude così la seconda parte della storia di Ronaldo con la maglia dei Red Devils: un ritorno che si è rivelato una vera delusione per entrambe le parti.